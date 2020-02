Barsinghausen

Milka steht im Mittelpunkt, und hat dabei die Ruhe weg: Geduldig hebt die achtjährige Labradoodle-Hundedame, ein Mix von Labrador Retriever und Pudel, immer wieder die Pfote – damit Frauchen Cosima-Simona Homberg einen Verband anlegen kann. Nichts Ernstes, denn Milka hält ihre Pfote nur zu Übungszwecken hin: Im neuen ASB-Kurs „Erste Hilfe am Hund“ sehen die Teilnehmer ganz genau zu, wie Leiterin Homberg ihre Hündin mit Mullbinden und Kompressen richtig verarztet. Um für Notfälle mit Hunden im Alltag vorbereitet zu sein.

Mareike Bergmann und Fabian Reichert üben an einem Stofftier die richtigen Handgriffe für die Erste Hilfe am Hund. Quelle: Frank Hermann

Dieses Ziel haben sich auch Mareike Bergmann und Fabian Reichert gesetzt, die extra für diesen Erste-Hilfe-Kurs des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Burgdorf nach Barsinghausen gekommen sind. „Wir haben schon einmal eine Notsituation mit unserem Hund erlebt, als er sich bei einem Spaziergang verletzte und stark blutete. Da wussten wir erst mal nicht, was wir tun sollten, und haben die Wunde dann mit einem Schal umwickelt“, erzählt Mareike Bergmann.

Wie ein Familienmitglied

Aus dieser Erfahrung heraus habe sich das junge Paar dazu entschlossen, einen Erste-Hilfe-Lehrgang zu absolvieren. „Denn unser Hund ist ja wie ein Familienmitglied. Dem Tier soll es gut gehen“, sagt Bergmann. Allerdings sei es nicht einfach, passende Angebote für Erste-Hilfe-Kurse am Hund zu finden. Erst beim ASB in Barsinghausen seien die Burgdorfer fündig geworden – und nahmen dann auch die Anreise an den Deister in Kauf.

Kursleiterin Cosima-Simona Homberg gibt an einem Stofftier wichtige Tipps für Wundversorgung von Hunden im Notfall. Quelle: Frank Hermann

Nach einer längeren Pause haben die Samariter erst jetzt wieder die Kurse für die Hundehilfe ins Lehrprogramm integriert – auf Initiative von ASB-Sozialpädagogin und Hundebesitzerin Cosima-Simona Homberg. Nach Abschluss einer Zusatzausbildung will sie künftig alle zwei bis drei Monate solch einen Lehrgang anbieten. „Der Bedarf ist groß, es gibt schon eine Warteliste“, sagt die Expertin.

Hundebesitzer sind unsicher

Im Mittelpunkt steht das Bemühen, den Herrchen und Frauchen ein ausreichendes Wissen für Notfälle an die Hand zu geben. „Die meisten Hundebesitzer fühlen sich in solchen Fällen überfordert und haben Angst, etwas Falsches zu machen. Aber der größte Fehler ist es, aus dieser Angst heraus überhaupt nichts zu machen“, erläutert die Kursleiterin.

Cosima-Simona Homberg zeigt mit ihrer Hündin Milka das richtige Anlegen eines Wundverbandes an der Pfote. Quelle: Frank Hermann

Zu den Inhalten ihres Unterrichts gehören sowohl die Anatomie und Physiologie der Hundes, um Krankheiten oder Verletzungen schnell erkennen zu können, als auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung oder das Anlegen von Verbänden. In allen Fällen gehe es um eine Erstversorgung, um dann den sicheren Transport zum Tierarzt oder in eine Tierklinik gewährleisten zu können.

Für die praktischen Übungen der Kursteilnehmer setzt Cosima-Simona Homberg auf den Einsatz von flexiblen Stoffhunden und auf robuste Hundedummys, zum Beispiel für die Wiederbelebung. An Stofftieren und Dummys haben auch Bergmann und Reichert im Kurs trainiert. „Aber ich hätte auch keine Berührungsängste vor einer echten Hund-zu-Schnauze-Beatmung“, sagt Reichert.

Auf die Unterstützung ihrer Hündin Milka zu Demonstrationszwecken im Kurs will die Leiterin auch künftig nicht verzichten. „Ein lebendiger Hund lockert den Unterricht auf. Und Milka akzeptiert es mit großer Gelassenheit, hin und wieder einen Verband angelegt zu bekommen“, sagt Homberg.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann