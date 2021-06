Barsinghausen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Barsinghausen will mit seinem Ausbildungsangebot nach langer, pandemiebedingter Pause langsam wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Nach gut eineinhalb Jahren hat jetzt der erste Präsenzlehrgang in normaler Mannschaftsstärke bei der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) des ASB-Kreisverbands Hannover-Land/Schaumburg stattgefunden.

Im Zuge der Corona-Krise hatten sich die ehrenamtlichen Mitglieder der SEG seit Herbst 2019 entweder nur online oder – wenn das Infektionsgeschehen es erlaubte – im kleinen Kreis und mit entsprechenden Hygieneregeln getroffen. Die Regeln zum Schutz vor Ansteckungen müssen zwar nach wie vor beachtet werden, aber die SEG-Mitglieder sind erleichtert, wieder einen halbwegs normalen Ausbildungsbetrieb organisieren zu können. „Wir sind froh, dass es nach so langer Zeit endlich wieder weitergeht“, sagt SEG-Zugführer Dirk Meinberg – und alle seine Mitstreiter pflichteten ihm bei.

Katastrophenschutz: Vier Kurse sind Pflicht

Vier verpflichtende Grundausbildungskurse muss jede Einsatzkraft besuchen, um Helfer im Katastrophenschutz zu sein. Mit dem Technikhelferlehrgang haben die Ehrenamtlichen nun begonnen. Dabei lernen die Einsatzkräfte unter anderem den Umgang mit Strom, Gas, Zeltheizgeräten, Beleuchtungs- und Kleinlöschgeräten sowie den Aufbau von Zelten. Weitere Themen sind die Absicherung von Einsatzstellen sowie Material- und Gerätekunde. Nach Mitteilung des ASB müssen die Lehrgangsteilnehmer nicht nur die entsprechenden Geräte kennenlernen, sondern auch die entsprechenden Handgriffe zur Bedienung üben. Diese müssen im Einsatzfall, bei dem es meist auf jede Sekunde ankommt, unbedingt sitzen.

Der Umgang mit Kleinlöschgeräten gehört zu den wichtigsten Fertigkeiten, die die Teilnehmer beim Technikhelferlehrgang lernen. Quelle: Frank Krüger/ASB

Die Katastrophenschutzhelfer müssen laut ASB während ihrer Ausbildung eine gute Mischung aus Sicherheit, Geschwindigkeit, präzisem und ruhigem Arbeiten finden. Beim ersten Lehrgang nach so langer Zeit waren auch ein paar erfahrene Kräfte dabei, um ihr Wissen weiterzugeben und zugleich das eigene Know-how aufzufrischen.

ASB soll Veranstaltungen absichern

Insgesamt zwölf neue Samariter der SEG, die pandemiebedingt lange auf ihre erste Ausbildung in Präsenz warten mussten, waren ebenfalls mit von der Partie. Alle freuen sich darauf, dass es bald weitergehen soll. Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, will die SEG auch die weiteren Lehrgänge Sanitätshelfer, Katastrophenschutz und Betreuungshelfer ebenfalls in Präsenz ausrichten. Getreu dem Motto „Wir helfen hier und jetzt“ seien die Samariter bereit, ihren Teil dazu zu leisten, betonte Meinberg. Der SEG-Zugführer berichtete, dass mittlerweile schon wieder Anfragen eingehen, dass die Samariter öffentliche Veranstaltungen wie etwa Sportwettkämpfe und Festivals sanitätstechnisch begleiten sollen.

SEG-Zugführer Dirk Meinberg überreicht ein Poloshirt als Zeichen der Zugehörigkeit an Chantale Meinberg, die aus der ASB-Jugendgruppe aufgerückt ist. Quelle: Frank Krüger/ASB

Am Rande des Technikhelferlehrgangs ist die 14-jährige Chantale Meinberg von der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) in die Schnell-Einsatz-Gruppe übernommen worden. Als Zeichen ihrer Mitgliedschaft erhielt sie das blaue Shirt der Samariter.

Von Andreas Kannegießer