Barsinghausen

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, sich im Zechensaal auf das Coronavirus testen zu lassen. Nach einem eher ruhigen Start am Montag mit 172 Testungen verzeichnete der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Betreiber am Freitag mit 432 Schnelltests einen deutlichen Anstieg. „Damit haben wir innerhalb der ersten fünf Tage genau 1485 Leute getestet“, sagte ASB-Kreisgeschäftsführer Jens Meier.

Reibungsloser Ablauf

Trotz der steigenden Nachfrage funktioniere der Ablauf reibungslos, versicherte Meier. Warteschlangen seien die große Ausnahme. Zudem sei ausreichend Abstand am und im Zechensaal sichergestellt. Drei Teststraßen hat der ASB eingerichtet. Geschulte Helfer lenken den Besucherstrom, nehmen die Daten auf und führen die Schnelltests durch. Innerhalb von 15 Minuten liegen die Testergebnisse vor.

Bislang drei Infizierte

„Bislang hatten wir drei Infizierte. Solche Ergebnisse melden wir per verschlüsselter Mail an das Gesundheitsamt. Außerdem hat ein positiver Schnelltest immer einen sogenannten PCR-Abstrich für einen genauen Corona-Test zur Folge“, erläuterte der ASB-Chef.

Kamen in den ersten zwei Tagen nach der Eröffnung am Montag zumeist ältere Personen in das Testzentrum, so seien mittlerweile alle Altersgruppen vertreten. Sogar Familien mit kleinen Kindern und Besucher aus benachbarten Bundesländern haben sich im Zechensaal testen lassen. Für die kommende Karwoche erwartet Jens Meier mit Blick auf die Osterfeiertage einen weiteren Anstieg bei den Testzahlen – weil sich viele Menschen für mögliche Familienbesuche absichern wollen: „Die Leute sind froh und dankbar, sich bei uns testen lassen zu können.“

Firmen melden sich

Auch für Firmen, die ihre Belegschaft testen lassen wollen, wird das Angebot im Zechensaal interessant. Drei Unternehmen sowie die Polizei haben sich nach Angaben von Meier inzwischen gemeldet und sich über die Testmöglichkeiten informiert. Um für eine große Nachfrage in den nächsten Tagen und Wochen gewappnet zu sein, hat der ASB-Kreisverband jetzt 12.500 weitere Schnelltests geordert.

Jennifer Liebegott vom Helferteam des ASB-Testzentrums entnimmt beim Ersten Stadtrat Thomas Wolf einen Abstrich aus der Nase. Quelle: Frank Hermann

Bürgermeister Henning Schünhof und der Erste Stadtrat Thomas Wolf lobten den Arbeiter-Samariter-Bund in einer ersten Wochenbilanz für das Engagement. Mit dem Ergebnis von 1485 Testungen in den ersten fünf Tagen sei er sehr zufrieden, sagt Schünhof. Dieser Zuspruch sei auch ein deutliches Signal: „Die Menschen arbeiten auf diese Weise daran mit, die Pandemie wirksam zu bekämpfen.“

Testzentrum ist täglich geöffnet

Erst vor zwei Wochen habe es die ersten Gespräche zwischen ASB, Alte Zeche und Stadt über den Aufbau eines Schnelltestzentrums im Zechensaal gegeben. Nun sei diese Dienstleistung am Bürger bereits optimal angelaufen. „Ohne den ASB mit seiner Infrastruktur, seiner Logistik und dem motivierten Personal wäre das so reibungslos kaum möglich gewesen“, betonte Thomas Wolf, der sich ebenso wie Bürgermeister Schünhof testen ließ – mit negativem Ergebnis. Außerdem unterstützte Henning Schünhof das Helferteam am Sonnabend und absolvierte eine Sechs-Stunden-Schicht in der Administration einer Teststrecke.

Das Schnelltestzentrum im Zechensaal öffnet montags bis freitags jeweils von 6 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Testpersonen sollten etwa 30 Minuten vor dem Besuch im Zechensaal nichts essen und trinken.

Von Frank Hermann