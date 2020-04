Ehrenamtliche Helfer der AWO-Tafel haben in dieser Woche zusätzliche Osterüberraschungen an die Kunden der sozialen Lebensmittelausgabe überreicht – zum Beispiel Schokohasen, Nougateier, Kaffee und Kartoffeln. Trotz der Corona-Krise bleiben die Tafelläden in Barsinghausen und Gehrden weiterhin geöffnet.