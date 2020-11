Barsinghausen

Die AWO-Frauenberatungsstelle in Barsinghausen will auf das Thema häusliche Gewalt in der Nachbarschaft aufmerksam machen – und startet eine Postkartenkampagne anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Mehrere Tausend Karten wollen Beraterin Anne Vogt und ihre Kolleginnen in Barsinghausen und in anderen Städten der Region verteilen.

Zeugen sollen Polizei rufen

„Mit unserer Aktion wollen wir die Nachbarschaft und den Freundeskreis sensibilisieren nicht wegzuschauen“, erläutert Vogt. Laut Statistik erlebe jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt, zumeist in der eigenen Wohnung und hinter verschlossenen Türen. Wer Zeuge eines gewalttätigen Übergriffs werde, sollte unbedingt die Polizei rufen. „Bei einem Verdacht ist es gut, den Kontakt mit der betroffenen Frau zu suchen und Unterstützung anzubieten“, betont die AWO-Beraterin.

Außerdem könne man Betroffene ermutigen, sich professionelle Hilfe und Beratung zu suchen, zum Beispiel bei der AWO-Frauenberatung vor Ort oder bei der Koordinierungs- und Beratungsstelle häusliche Gewalt in Hannover. Wer Gewalttaten in der Nachbarschaft beobachtet und sich unsicher über das weitere Vorgehen ist, könne sich ebenfalls direkt an die AWO-Beratungsstelle wenden, erklärt Vogt.

Mehr Fälle in Corona-Krise

Zu den Folgen der Corona-Krise gehöre auch ein Anstieg bei den Fällen häuslicher Gewalt, gibt die Expertin zu bedenken. So verzeichne das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ eine Zunahme um rund 20 Prozent. „Auch bei der AWO können wir diesen Trend beobachten: Immer mehr Frauen suchen unsere Beratungsstellen auf“, sagt Diana Jäger, stellvertretende Fachbereichsleiterin Frauen bei der AWO. Dennoch gebe es immer noch eine hohe Dunkelziffer, weshalb mehr Aufklärungs- und Präventionsarbeit nötig sei. „Mit dem Verteilen der Postkarten wollen wir der Meinung entgegenwirken, häusliche Gewalt sei eine Privatsache“, betont Jäger.

