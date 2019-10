Unter Federführung des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen bieten mehrere Geschäftsleute in der Adventszeit wieder eine große Adventslotterie für ihre Kunden an. Bei den zwei Verlosungen am 30. November und am 14. Dezember im Weihnachtsdorf am Thie sind jeweils zehn Gänse sowie mehrere Gutscheinpakete der teilnehmenden Geschäfte zu gewinnen.