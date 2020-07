Barsinghausen

Blüh- und Ackerrandstreifen beleben die Landschaft und bieten Schutzräume für Tiere in der freien Natur. Aus diesem Grund appelliert die Jägerschaft Hannover-Land an die Landwirte im Calenberger Land, die Randstreifen ihrer Ackerflächen nicht zu häckseln oder umzupflügen – sondern die Pflanzen- und Tierwelt unberührt zu lassen.

Viele nehmen schon Rücksicht

„Immer mehr Landwirte nehmen Rücksicht und verzichten darauf, die Randstreifen zu mähen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Aber trotzdem gibt es auch einige wenige, die rigoros fast jeden Zentimeter am Ackerrand bearbeiten“, sagt Werner Burose aus Stemmen, erster Vorsitzender der Jägerschaft Hannover-Land.

Blühende Ackerrandstreifen tragen mit ihrer Pflanzenvielfalt zu einer belebten Landschaft bei. Quelle: Privat

Ackerrandstreifen seien nicht nur eine natürliche Heimat für seltene Wildkräuter, sondern auch für wild lebende Tiere: Reptilien, Vögel, Säugetiere und Insekten. „Häufig sitzen sogar die Junghasen auf diesen Grünflächen, oder Vögel legen dort ihr Gelege ab. Darum haben diese Streifen eine wichtige Funktion als Rückzugs- und Schutzraum“, erläutert Burose.

Landwirte schützen die Natur

Nach Einschätzung des ehemaligen Landwirts Heinrich Möller aus Lemmie, Naturschutzbeauftragter der Region für die Stadt Gehrden und Mitglieder der Jägerschaft, nimmt der Natur- und Umweltschutzgedanke bei vielen Landwirten einen immer größeren Raum ein. Damit wachse auch die Bereitschaft zum Erhalt von Blüh- und Ackerrandstreifen.

„Allerdings erfordert die Verkehrssicherungspflicht an den Feldwegen manchmal, das Grün an den Seiten ein kleines Stück zurückzuschneiden – damit zum Beispiel Fußgänger und Radfahrer genügend Platz haben, um großen landwirtschaftlichen Geräten auf den Wegen ausweichen zu können“, betont Möller.

Dank an Hundebesitzer

Kurz vor dem Ablauf der sogenannten Brut- und Setzzeit zum Schutz der Jungtiere in der freien Natur richtet Burose auch einen Dank an die Hundebesitzer, die sich in der großen Mehrzahl an die Leinenpflicht für ihre Hunde gehalten hätten. „Das ist wirklich sehr erfreulich. Nur sehr selten haben wir Hundehalter beobachtet, die die Regelungen nicht befolgt haben und ihre Tiere frei laufen ließen“, betont der Jäger-Vorsitzende.

Von Frank Hermann