Barsinghausen

Der Kammerchor Acustico aus Hannover gastiert für ein Konzert mit weltlichen A-cappella-Werken am Sonntag, 9. Februar, in der Klosterkirche Barsinghausen. Das Programm mit dem Titel „An hellen Tagen“ beginnt um 17 Uhr und verspricht einen lebendigen Abend voller Musik, die Ausdruck purer Lebensfreude ist.

Unter der künstlerischen Leitung von Julian Hauptmann und begleitet von Malte Ahlborn am Saxofon präsentiert das Gesangsensemble mit viel Witz und Fantasie einen erfrischenden Liedermix: von ewigen Gassenhauern wie „An hellen Tagen“ und „Tanzen und Springen“ bis zu altbekannten Melodien im neuen Gewand wie etwa „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ und „Sur le Pont“. Hinzu kommen Kinder- und Volkslieder in neuen Arrangements von Ernst Pepping, Friedemann Winklhofer und Vic Nees.

Acustico ist der im Sommer 2013 gegründete Kammerchor der Liedertafel Concordia von 1872 aus Hannover-Badenstedt. Aus zunächst fünf Frauen und Männern wurde nach und nach ein Chor mit mehr als 30 Mitgliedern im Alter von 20 bis 60 Jahren.

Im Mittelpunkt des Gesangs steht geistliche und weltliche Chormusik aus allen Epochen. Dabei liegt die besondere Leidenschaft von Acustico nicht nur bei den großen Oratorien, sondern auch bei den großen und kleinen A-cappella-Werken von Heinrich Schütz bis Arvo Pärt.

Der Eintritt für das Konzert „An hellen Tagen“ am 9. Februar in der Klosterkirche Barsinghausen kostet 10 Euro an der Tageskasse, der Preis für Auszubildende und Studenten beträgt 5 Euro. Kinder haben freien Eintritt.

Von Frank Hermann