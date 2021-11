Barsinghausen

Veraltete Technik, fehlende Datenleitungen, WLAN nur in wenigen Räumen und Schülerlaptops, auf denen ein museales Betriebssystem läuft: Es sind alles andere als gute Voraussetzungen, um Schulkinder auf die digitalisierte Welt vorzubereiten. Die Leiterin der Adolf-Grimme-Schule (AGS), Birgit Geyer, nahm den 20. Geburtstag eines Computerbetriebssystems zum Anlass, augenzwinkernd ein kleines „Jubiläumsfest“ zu feiern.

Computer älter als die Kinder

Toll, wenn die alte Schuluhr in der Aula und das Klavier auf der Bühne noch die selben sind wie vor 40 Jahren, einfach, weil sie weiterhin gut funktionieren. Nostalgie pur! Eher ein Zeichen von Bildungsmisere ist es jedoch, wenn die Schulcomputer in einem seit 50 Jahren nicht sanierten Chemieraum untergebracht und dann auch noch so alt sind, dass auf ihnen das Uraltbetriebssystem Windows XP installiert bleiben muss, weil sie mit einem neueren nicht laufen würden. Dieses Betriebssystem erhält seit Jahren keine Updates mehr – weswegen die alten Rechner auch keinen ausreichenden Schutz mehr vor Computerviren und anderen Schäden besitzen. Dennoch sind einige von ihnen auch weiterhin ans Internet angeschlossen.

Schulleiterin Geyer versucht, diese Situation an ihrer Schule mit Humor zu nehmen und hatte Barsinghausens Bürgermeister und weitere Mitarbeiter der Verwaltung sowie Vertreter der Ratsfraktionen zu einer kleinen „Jubiläumsfeier“ eingeladen: Sie wolle ihren Gästen die nostalgische Nutzung des gerade 20 Jahre alt gewordenen Betriebssystems Windows XP ermöglichen, wie sie schrieb. Der Einladung gefolgt waren am Mittwoch lediglich Sabine Freitag von den Grünen und Günter Gottschalk von der SPD.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Lehrschwimmbecken ist wieder betriebsbereit

Geyer empfing ihre Gäste mit zynischen Worten. „Dieser Chemieraum aus Zeiten der Volksschule ist ein Zeichen für große Nachhaltigkeit.“ Und auch die genutzten Rechner sprächen für Nachhaltigkeit, für gute Pflege und Sparsamkeit, ergänzt Geyer. Dann wurde sie ernst. „An Rechnern zu lernen, die so alt sind, dass der Softwaresupport des benötigten Betriebssystems schon vor Jahren eingestellt wurde, ist kein nachhaltiges Lernen.“ Mit dieser Hard- und Software sowie der technischen Infrastruktur könnten die Lehrpläne des Landes nicht umgesetzt werden, betonte die Schulleiterin.

„Kein Internet“: Nicht alle Schulrechner können ans Netzwerk angeschlossen werden. Quelle: Mirko Haendel

22 Tablets für die Schule

Der Stand der Technik sei veraltet und verhindere modernes Lehren und Lernen, beklagte sie. Seit Jahren sei bekannt, dass die Elektroverkabelung modernisiert werde müsse. Vorher könne die Schule nicht flächendeckend mit Internet und WLAN versorgt werden, betont Geyer. Im Jahr 2017 habe die Stadt angekündigt, in den Barsinghäuser Schulen die technischen Voraussetzungen für digitalen Unterricht zu schaffen und diese auch mit der notwendigen Informationstechnik auszustatten. „Alleine die Netzwerkkabel fehlen uns bis heute“, sagt Geyer.

Aber immerhin: Ende September gab es für die gesamte Schule 22 Tablets. Zugesagt waren laut Geyer doppelt so viele. Seit dieser Woche seien zumindest vier Räume in der Schule mit WLAN versorgt. Ohne dieses wären moderne Tablets fast nutzlos.

Corona-Pandemie, Lockdown und Distanzlernen hätten die Problematik der veralteten oder gänzlich fehlenden Technik verschärft. Zu Beginn des Distanzunterrichts habe keine Möglichkeit bestanden, mit den Schülerinnen, Schülern und ihren Familien auf digitalem Wege regelmäßigen Kontakt zu pflegen. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben das Übungsmaterial teils persönlich zu den Familien gebracht.“ Geyer stellte die Frage, wie man in diesem Winter, in dem ihrer Meinung nach erneut Distanzunterricht drohe, dieser Problematik begegnen wolle.

Doch dieses Jubiläum solle keine Feier der Vorwürfe sein, sondern eines der Hoffnung, betonte die Leiterin. „Ziel dieser Aktion ist, dass endlich etwas passiert und meine computerfitten Kollegen angemessen arbeiten und Wissen vermitteln können. Ich will ja gar keine Schule, an der die Kinder nur noch mit dem Tablet lernen, aber der Bereich der Medienbildung ist heutzutage nun einmal unerlässlich.“

Von Mirko Haendel