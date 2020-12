Barsinghausen

Die Ärztin Henrike Christiane Wahl wird neue Äbtissin im Kloster Barsinghausen. Das hat die Klosterkammer Hannover am Dienstag mitgeteilt. Die 47-jährige promovierte Medizinerin wird ihren Dienst in Barsinghausen am 1. März 2021 antreten. Sie folgt auf Schwester Barbara Silbe, die Ende November nach rund 20 Jahren im Amt der Äbtissin in den Ruhestand getreten war.

Henrike Christiane Wahl ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und arbeitet derzeit noch in Nürnberg in der Cnopfschen Kinderklinik. Berufsbegleitend studiert sie Evangelische Theologie an der Philipps-Universität Marburg. „Frau Dr. Wahl hat uns mit ihrem fachlichen und persönlichen Profil überzeugt“, sagt Klosterkammer-Präsident Hans-Christian Biallas. Wahl hat sich in den vergangenen Jahren auch als Kirchenvorsteherin in der Nürnberger Lorenz-Kirchengemeinde engagiert. Dort, so heißt es auf der Homepage der Gemeinde, lägen ihr Gottesdienst und Seelsorge besonders am Herzen.

Im Kloster Barsinghausen soll denn auch einer der Schwerpunkte der neuen Äbtissin die Seelsorge für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein. „Mit großer Freude sehe ich dem Neubeginn im Kloster Barsinghausen entgegen“, sagt die künftige Äbtissin, die bereits vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur ernannt worden ist. Das Kloster Barsinghausen ist das älteste der fünf im ehemaligen Fürstentum Calenberg gelegenen Frauenklöster, die heute von der Klosterkammer Hannover verwaltet werden.

Von Andreas Kannegießer