Das Wasser des Bullerbaches in Barsinghausen war am Wochenende zeitweise grell grün gefärbt. Die Ursache war allerdings keine Umweltverschmutzung – sie war durch Algen bedingt, wie Experten feststellten.

Die Polizei war am Wochenende am Bullerbach am Deisterrand im Einsatz. Quelle: Archiv