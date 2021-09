Barsinghausen

Auf der Suche nach zusätzlichen Belüftungen und Fluchtwegen für das Besucherbergwerk Klosterstollen prüft die Alte-Zeche-Betriebsgesellschaft derzeit, ob sich unterirdische Wegeverbindung im Deister aus der Zeit des Steinkohleabbaus wieder öffnen lassen. In Kooperation mit den Kollegen vom Feggendorfer Stollen schauen die Barsinghäuser dabei insbesondere auf den alten Blumestollen oberhalb des Fuchsbachtals. Aber laut Alte-Zeche-Geschäftsführer Hans-Werner Röth gibt es auch Alternativen.

Alte Kohleabbaustrecken unter Tage durchziehen den Deister. Mit der Einstellung des Bergwerksbetriebes vor nahezu 70 Jahren wurden diese Verbindungen zum Teil verfüllt, und auf einigen Abschnitten stürzte der Berg auch ein. „Wir suchen derzeit in den unterirdischen Strecken nach weiteren Ausgängen. Es kann sein, dass sich die Gänge durchaus wieder öffnen lassen. Es kann aber genauso sein, dass wir an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen“, erläuterte Röth jetzt bei einem Gespräch mit Kerstin Wölki, Bernhard Klockow und Ben Eggert von der Barsinghäuser FDP.

Bergamt fordert Fluchtweg

Für den sicheren Betrieb des Besucherbergwerkes Klosterstollen verlange das zuständige Bergamt in Clausthal-Zellerfeld eine zweite Bewetterung (Belüftung) sowie einen Fluchtweg für den Fall, dass der Hauptweg über die Bahnstrecke plötzlich versperrt sein sollte. Zu erfüllen sei diese Auflage laut Röth zum Beispiel über ein rund 300 Meter in die Tiefe gebohrtes Loch kurz vor dem Kammweg bis zum Klosterstollen. „Dann hätten wir eine Belüftung und könnten die Leute mit einer Rettungskapsel herausholen“, sagt der Geschäftsführer.

Allerdings sei diese Variante mit Kosten vor mindestens 150.000 Euro sehr teuer und stoße zudem auf Skepsis bei den Waldbesitzern. „Die wollen keine zusätzlichen Einrichtungen mit Garage und weiteren Gerätschaften mitten in der Natur haben“, betont Röth. Daher habe eine mögliche Öffnung der unterirdischen Wegeverbindungen momentan Vorrang.

Verbindung bis zum Blumestollen

Der Klosterstollen führe hinter dem Areal für Besucher noch weitere 270 Meter in den Deister hinein. Er reiche bis zu einem Querschlag in Richtung Feggendorf, der auf halber Strecke wiederum zum rund 1000 Meter entfernten Blumestollen oberhalb des Fuchsbachtales führe. Das Mundloch dieses Stollens sei vor wenigen Jahren erneuert worden. Helfer des Feggendorfer Stollens seien bereits dabei, die rund zwei Kilometer lange Strecke unter Tage von der Nordseite des Deisters bis zum Blumestollen allmählich zu öffnen.

„Ob das auch von unserer Seite ebenfalls geht, müssen wir prüfen. Daneben ziehen wir auch andere Möglichkeiten in Betracht, etwa einen lange Zeit vergessenen und rund 67 Meter hohen Wetterschacht in Höhe des Spalterhalses“, erläutert Hans-Werner Röth. Unter zeitlichem Druck stehe die Alte Zeche bei ihren Prüfungen nicht: „Das Bergamt hat uns keine Fristen für die zusätzliche Bewetterung und den Fluchtweg gesetzt.“

100.000 Besucher pro Jahr

Bis zu 100.000 Besucher fahren jedes Jahr in den Klosterstollen ein – in Zeiten vor der Corona-Krise. Bislang habe die Alte Zeche diese Krise laut Röth gut gemeistert, und mittlerweile „läuft der Betrieb mit dem Besucherbergwerk wie geschmiert“. Viele Menschen nutzen jetzt die Möglichkeit, endlich wieder in den Klosterstollen einfahren zu können – unter Beachtung der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder aktuell getestet). Gerade in den Sommerferien sei der Andrang besonders groß gewesen. Bewährt habe sich dabei auch das Angebot fester Einfahrtzeiten ohne Anmeldungen mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags jeweils um 15 Uhr.

Von Frank Hermann