Barsinghausen

Städtische Mühlen mahlen manchmal langsam – und dann kann es durchaus ganz schön teuer werden. Mitarbeitende des Amtes für Finanzen sollten eigentlich bereits im Januar dieses Jahres angemietete Räume an der Breiten Straße beziehen. Doch der Umzug verzögert sich um Monate. Miete zahlt die Stadt aber wohl bereits seit Jahresbeginn.

Umzug seit 2021 beschlossen

Bereitsim Januar des vergangenen Jahres hatte sich die Verwaltung ihr Vorhaben im Rat der Stadt abnicken lassen, wegen Platzmangels im Rathaus I einen Teil des städtischen Personals in anzumietende Räumlichkeiten umzuquartieren. Die ehemaligen Räume der Allgemeinen Ortskrankenkasse AOK im Erd- und ersten Obergeschoss des Gebäudes Breite Straße 7 waren bereits im Vorfeld geprüft und als geeignet erachtet worden. Auch eine Umbauplanung wurde vorgenommen.

Den Umzug von 21 Kolleginnen und Kollegen des Amtes für Finanzen hatte die Verwaltung nach Informationen dieser Zeitung für Anfang Januar 2022 avisiert. Eingeplant wurden laut Beschlussvorlage Umzugs- und Umbaukosten in Höhe von 233.000 Euro. Doch ein Blick durch die Fensterfront vor wenigen Tagen macht deutlich: Städtisches Personal arbeitet dort noch nicht.

Erstaunliche Begründung

Eine schriftliche Anfrage bei der Verwaltung wurde nach elf Tagen ebenso schriftlich beantwortet. Heiko Kramer, Leiter des Hauptamts, und Sabrina Jose vom städtischen Gebäudewirtschaftsamt liefern eine erstaunliche Begründung für die mehrmonatige Verzögerung: „Verzögerungen sind eingetreten, weil auf der Datentrasse ein Fels im Weg liegt. Das bedingt bei der geplanten Verlegungsart den Einsatz eines anderen Bohrers. Dieser muss zunächst frei sein, um dann die Durchbohrung des Felsens zu ermöglichen.“

Da Presseanfragen an die Verwaltung grundsätzlich schriftlich gestellt werden müssen und erst nach mehreren Tagen mit einer schriftlichen Antwort zu rechnen ist, lässt sich das nur so interpretieren: Die Anbindung der neuen Außenstelle an die Dateninfrastruktur der Verwaltung verzögert sich, weil bei der Verlegung der Datenkabel auf dem Weg von den städtischen Servern bis zu den Räumen an der Breiten Straße irgendwo ein steinernes Hindernis im Untergrund den Weg blockiert. Offenbar ist der Stein oder Felsen so groß, dass er nicht umgangen, sondern durchbohrt werden muss, um die Leitungen verlegen zu können.

Zahlreiche Arbeiten noch nicht erledigt

Ein Fels verzögert also einen Umzug von 21 Mitarbeitenden um mehrere Monate. Doch im Gebäude selbst sind ebenfalls noch längst nicht alle notwendigen Arbeiten vollendet. Zwar habe die Vermieterin, die Waldersee Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH aus Hannover, die Räumlichkeiten gemäß den Wünschen der Verwaltung hergerichtet. Diese seien „dem Bedarf des Fachamtes entsprechend umgebaut und modernisiert“ sowie von der Stadt „möbliert und EDV-technisch versorgt“ worden, heißt es. Doch Kramer und Jose schreiben auch, es müssten noch „Möbel für Teeküchen und Besprechungsraum“ aufgestellt sowie „Sicht- und Sonnenschutz und Akustikmaßnahmen in den Büros im Obergeschoss“ durchgeführt werden. Dieses solle „in Kürze“ geschehen.

Somit sind also zahlreiche Arbeiten im Gebäude noch nicht beendet, obwohl die Verwaltung als Ursache für die Verzögerungen nur die Schwierigkeiten bei der Verlegung der Datentrasse nennt.

Mietkosten von 7000 Euro pro Monat

Nach Angaben der Stadt zahlt sie für die Anmietung der Fläche von 520 Quadratmetern an der Breite Straße monatlich 7000 Euro. Wenn es stimmt, was inoffiziell aus Verwaltungskreisen zu hören ist und der Mietvertrag bereits seit Januar 2022 läuft, könnte der verschobene Umzug recht teuer werden. Kramer und Jose schreiben, dass die Verwaltung „nach dem momentanen Informationsstand“ davon ausgehe, Ende April oder Anfang Mai die Immobilie zu beziehen. Bis dahin würden Mietkosten von bis zu 35.000 Euro anfallen. Doch scheint auch dieses Datum noch nicht gesichert: „Natürlich sind diese Planungen immer auch den aktuellen Entwicklungen unterworfen und daher auch etwaigen Änderungen unterlegen“, ist zu lesen.