Barsinghausen

Andrea Blesching fiebert einer schrittweisen Öffnung der Adolf-Grimme-Schule (AGS) nach der wochenlangen Corona-Pause entgegen. Dann will sie endlich ihre Aufgaben als neue Sozialpädagogin an der AGS so richtig wahrnehmen. Vor mittlerweile drei Monaten hat Blesching ihren Dienst angetreten und sich in den ersten Tagen mit den Kindern und dem Kollegium bekannt gemacht. Doch ausgerechnet während der Annäherung kam die Schulschließung. Der Wiederbeginn des Unterrichts wird nun auch zum persönlichen Neustart für die Sozialpädagogin.

Seit sechseinhalb Jahren lebt Blesching in der Deisterstadt. Bei Hospitationen im Klassenunterricht habe sie sich immerhin schon einen ersten Eindruck von den Abläufen an der Grundschule verschaffen können. Zuletzt arbeitete sie an den Vorbereitungen für eine etappenweise Rückkehr der Schüler mit.

Anzeige

„Wir haben gemeinsam viel Mühe in die Planungen investiert, wie Schule unter Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsregeln funktionieren kann. Da gibt es etliche Herausforderungen“, sagt die AGS-Sozialpädagogin. Ihr größter Wunsch sei es momentan, die Schule bald wieder in einen Normalbetrieb überführen zu können.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Schulfrühstück ist geplant

Dann könne sie sich auch verstärkt den Themen widmen, die im Unterrichtsalltag ohne Corona eine wichtige Rolle spielen. Schwerpunkte wolle sie zum Beispiel beim sozialen Lernen setzen – damit die Kinder mögliche Konflikte untereinander gewaltfrei zu lösen.

Zudem hat Andrea Blesching schon in den ersten Tagen an der AGS festgestellt, dass die Kinder eine Neuauflage des Schulfrühstücks wünschen. Dabei bereiten die Jungen und Mädchen aus den vierten Klassen mit Unterstützung von Eltern ein gesundes Essen für die ganze Schule vor – mit viel Obst und Gemüse. Gedacht sei überdies an ein Konzept für eine sogenannte bewegte Pause in der Sporthalle, mit Angeboten für die Kinder zum Turnen und Toben.

Hilfe für Kinder und Eltern

Grundsätzlich sei es ihr wichtig, als Ansprechpartnerin an der AGS sowohl für die Kinder als auch für die Eltern zur Verfügung zu stehen. Es sei immer lohnend, sich im Austausch mit den Jungen und Mädchen für Verbesserungen an der Schule einzusetzen. Oder den Vätern und Müttern zur Seite zu stehen – etwa dann, wenn Probleme beim zu-Hause-Lernen der Kinder auftreten.

Vor ihrem Wechsel an die Adolf-Grimme-Schule hat Andrea Blesching in Einrichtungen der Jugendhilfe sowie in einer Kindertagesstätte in Langenhagen gearbeitet. Dabei habe sie stets möglich Arbeitsfelder an einer Schule im Blick gehabt. „Jetzt steige ich in einen Bereich ein, der mich immer schon gereizt hat“, sagt die AGS-Sozialpädagogin.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann