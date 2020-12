Barsinghausen

Knapp zwei Monate nach Einführung der Einbahnstraßenregelung vor dem Schulzentrum Am Spalterhals fällt die Zwischenbilanz etlicher Anwohner ganz anders aus, als die der Stadtverwaltung. In einem von mehreren Anliegerfamilien unterzeichneten Schreiben schildern sie zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsregeln vor der Schule und plädieren für eine noch konsequentere Lösung: die Verengung der Fahrbahn im Bereich der Schule.

Die Stadtverwaltung hatte die auf werktags zwischen 7 und 15 Uhr beschränkte Einbahnstraßenregelung in Richtung Waldrand nach den Herbstferien probeweise eingeführt, um die Probleme mit den sogenannten Elterntaxis in den Griff zu bekommen. Der rege Hol- und Bringverkehr zu Schulbeginn und Schulschluss mit vielen Wendemanövern führte immer wieder zu gefährlichen Situationen für Schüler, die sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad rund um das Schulzentrum bewegen. Die seit Jahren immer wieder diskutierten Probleme hatten sich in diesem Jahr verschärft, weil im Zuge der Corona-Pandemie offenbar noch mehr Eltern als sonst ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren.

Anzeige

Parkverbot wird oft missachtet

Die Stadtverwaltung hatte bereits Mitte November ein positives Zwischenfazit der neuen Regelung gezogen und erklärt, dass kaum noch Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung zu verzeichnen seien. Die Eindrücke der Anlieger fallen anders aus. „Der größte Teil der Eltern hält sich nicht an das Parkverbot, das auf der linken Fahrbahnseite gilt“, heißt es in dem von den Familien Jodjahn, Stegen, Kuhn, Krause, Egermann und Opitz unterzeichneten Brief. Viele warteten längere Zeit auf ihre Kinder und parkten teilweise halb auf dem Radweg. Durch das widerrechtliche Parken entstünden viele Gefahrensituationen, weil sich die Schüler einen Weg durch die die Sicht verdeckenden Fahrzeuge bahnen müssten.

Viele der gebrachten und abgeholten Kinder steigen nach Beobachtungen der Anlieger zur Fahrbahnseite hin ein und aus. Auch das sei gefährlich, weil gleichzeitig wegen der breiten Fahrbahn andere Autos die haltenden Fahrzeuge überholen könnten, heißt es in dem Brief. Die Rechts-vor-links-Regelung an der Einmündung der Straße In den Schütten wird nach Angaben der Anlieger sehr häufig missachtet, weil die Konzentration der Eltern nun wohl eher auf die Einbahnstraßenregelung gerichtet sei.

Anliegerappell: Verwaltung soll reagieren

Außerdem beobachten die Anlieger, dass die Einbahnstraßenregelung oft schlicht ignoriert wird. Besonders „Müllfahrzeuge und die Fahrzeuge diverser Post- und Paketdienste“ hielten sich nicht an die Regelung und seien zudem oftmals deutlich schneller als mit dem erlaubten Tempo 30 unterwegs.

Aus Sicht der Anlieger wäre die sinnvollste Lösung, die Straße Am Spalterhals oberhalb der Einmündung In den Schütten auf nur noch eine Fahrspur zu verengen. Zudem müsse die Einbahnstraßenregelung immer gelten und nicht nur zeitlich begrenzt, empfehlen die Anwohner in ihrem Schreiben. Abschließend appellieren sie an die Verwaltung zu reagieren, „um die vielen Probleme und Gefahrensituationen aus der Welt zu schaffen, den Schulweg der Schüler sicherer zu gestalten und den allgemeinen Verkehr in diesen Straßen geregelt verlaufen zu lassen“.

Stadt: Einbahnregelung nur bis 2021

Die Stadtverwaltung verweist in einer Stellungnahme darauf, dass der Spalterhals eine gut ausgebaute Straße sei, der „auch eine gewisse Bedeutung im innerstädtischen Erschließungsverkehr zukommt“. Eine Beschränkung des Verkehrs etwa in Form einer Verengung bedürfe deshalb einer besonderen Begründung, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Der schon seit vielen Jahren formulierte Anliegerwunsch nach Verkehrsberuhigung sei stets mit der Bedeutung der Straße abzuwägen. „Bisher hat die Stadt deswegen von einer Verengung der Straße Am Spalterhals abgesehen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wolf kündigt zugleich an, dass die Verwaltung vorhabe, die Einbahnstraßenregelung nach Entspannung der Infektionslage im Laufe des nächsten Jahres eben wegen der verkehrlichen Bedeutung des Spalterhalses wieder aufzuheben. „Gerne nehmen wir aber die Hinweise der Anwohner zum Anlass, die dort geschilderten Gefahrensituationen noch einmal gemeinsam mit der Polizei zu überprüfen“, sagt Wolf. Gegebenenfalls werde die Verwaltung dann „weitere Maßnahmen ergreifen, um den dann festgestellten Gefahren entgegenzuwirken“.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer