Groß Munzel

Die Einwohner von Groß Munzel sind wenig erbaut über die jüngste Unternehmensansiedlung am Nordrand ihrer Ortschaft: Auf einer Freifläche an der Straße Spielburg ist in den vergangenen Wochen ein Umschlagparkplatz für Lastwagenauflieger und sogenannte Lkw-Brücken entstanden. Auf dem Areal werden offenbar vor allem Auflieger abgestellt und wieder abgeholt, die für das weit verzweigte Logistiksystem des Internetkonzerns Amazon im Einsatz sind.

Die Anlieger beklagen Lärmbelästigungen wegen der großen Zahl der schweren Fahrzeuge, die den Parkplatz ansteuern. Der Rangierverkehr auf dem Platz dauert demnach regelmäßig bis in die späten Abendstunden. In den Nächten zu Montag herrsche bis in die frühen Morgenstunden reger Verkehr, hieß es bei einem Ortstermin mit Vertretern der CDU Groß Munzel am Donnerstagabend.

Parkplatz ist planiert worden

Die jetzige Parkfläche gehörte früher zum Areal der abgerissenen Zuckerfabrik Groß Munzel. Auf dem Zuckerfabrikgrundstück ist unter anderem ein Solarpark entstanden, ein anderer Teil wird von einem Landmaschinenhandel genutzt. Die Parkfläche war über Jahre hinweg ungenutzt geblieben, ehe sie nun für die neue Nutzung als Umschlagplatz mit Schotter planiert worden ist.

Seit etwa vier Wochen ist der Parkplatz nach Angaben von Anliegern und der CDU nun in Betrieb. Am Gelände und dessen Umzäunung gibt es keinerlei Hinweis darauf, welches Unternehmen den Umschlagparkplatz betreibt. Die Christdemokraten sind nach eigenen Recherchen sicher, dass der Betrieb des Platzes gegen das geltende Baurecht verstößt. Vor rund zehn Jahren habe es einmal einen Bauantrag für das Areal für eine logistische Nutzung gegeben, berichtete Bauausschussvorsitzender Gerald Schroth bei dem Ortstermin. Damals sei aber eine Betriebszeit von 7 bis 18 Uhr und eine Beschränkung auf etwa zehn Fahrzeuge täglich vorgegeben worden. Diese Beschränkungen würden aber völlig missachtet. „Die jetzige Nutzung ist nicht genehmigt“, sagte Schroth.

Anlieger erwägen Gang vor Gericht

Die Anwohner sind über den regen Schwerlastverkehr nahe ihrer Grundstücke inzwischen extrem verärgert. Anlieger Joachim Sense kündigte an, dass er notfalls bis vor das Verwaltungsgericht ziehen werde, um die Lärmbelästigungen zu stoppen.

Schroth betonte, dass die Stadt Barsinghausen die Planungshoheit für das Areal besitze. „Wir haben die Stadtverwaltung schon vor Wochen aufgefordert zu intervenieren“, sagte der Ratsherr. „Wir erwarten vom Bürgermeister, dass er das Problem löst – und das schnell und konsequent, mit diesem Versprechen ist er angetreten.“

Schallgutachten erforderlich

Nach den Worten von Bürgermeister Henning Schünhof ist es das Dessauer Unternehmen Park Your Truck GmbH, das die Teilfläche der ehemaligen Zuckerfabrik nutzt und offenbar auch hat planieren lassen. Den notwendigen Bauantrag für die Nutzungsänderung habe die Firma jedoch nicht gestellt, bestätigt der Verwaltungschef. „Aufgrund dieser Tatsache prüfen wir derzeit bei uns im Hause die baurechtliche Untersagung.“ Die Firma Park Your Truck als Pächterin der Flächen und die Eigentümer seien dazu bereits angehört worden.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung dient die Fläche am Munzeler Ortsrand als Umschlagplatz für die Auflieger, „die dort augenscheinlich nach dem Just-in-time-Konzept abgestellt und abgeholt werden“, wie Schünhof erläutert. Er bestätigt, dass Anlieger auch gegenüber der Stadtverwaltung bereits ihrem Unmut über den Betrieb des Umschlagplatzes Luft gemacht hätten.

Der Bürgermeisters bestätigt auch, dass der in dem Bereich geltende Bebauungsplan bezüglich der Schallbelastungen Einschränkungen bei der Nutzung der Fläche vorsieht. „Daher hätte in dem zu stellenden Bauantrag auch durch eine schallgutachterliche Stellungnahme nachgewiesen werden müssen, dass die Nutzung der Flächen im zulässigen Rahmen stattfindet“, sagt Schünhof. Vor diesem Hintergrund sei er mit der Entwicklung auf diesem Teil des Zuckerfabrikgeländes „sehr unzufrieden“.

Von Andreas Kannegießer