Barsinghausen

Aus noch unbekannten Gründen ist am Donnerstagmittag der Inhalt eines Restmüllcontainers in der Schillerstraße in Barsinghausen in Brand geraten. Anwohner alarmierten gegen 12 Uhr die Feuerwehr, nachdem erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher keinen Erfolg gehabt hatten.

Feuerwehr deckt Container mit Schaumteppich ab

Als die Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr eintraf, hatten die Anlieger den Container bereits mittels eines Gartenschlauches geflutet, sodass die Feuerwehrleute nur noch Nachlöscharbeiten ausführen mussten. Die Einsatzkräfte setzten 200 Liter Wasser ein und deckten den Container vorsorglich mit einem Schaumteppich ab. Außerdem kontrollierten die Feuerwehrleute die Garage, in der sich der Container vor Brandausbruch befunden hatte, mithilfe einer Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester. Gefunden wurde nichts. Die Feuerwehr konnte gegen 12.45 Uhr wieder einrücken.

Anzeige

Weitere Einsatzmeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer