Barsinghausen

Große Leistung: Anna-Lena Dorna, Auszubildende bei der Bäckerei Hünerberg, hat im Kammerbezirk Hannover mit der Traumnote „Eins“ – sowohl in der praktischen als auch in der theoretischen Prüfung – den besten Abschluss aller Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk abgelegt. Landesweit erreichte Dorna, die parallel zur Ausbildung auch den Bachelor-Studiengang Handwerks-Management an der Fachhochschule in Hannover absolviert, den zweiten Platz aller Azubis ihres Fachs.

Von Mirko Haendel