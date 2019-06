Barsinghausen

Eine Aufmerksame Anwohnerin konnte am Freitag verhindern, dass ein Fahrrad gestohlen wurde. Die Frau beobachtete gegen 12.50 Uhr, wie zwei Männer an der Straße An der Hängebank versuchten, mit einem Seitenschneider ein Kabelschloss, mit welchem zwei Fahrräder vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossen waren, zu durchtrennen.

Sie alarmierte die Polizei. Diese erwischte einen der Täter noch am Tatort – und zwar bevor er die Räder stehlen konnte. Dem zweiten Täter gelang zunächst die Flucht – doch auch ihn konnten die Polizisten noch aufgreifen, auch Dank der guten Täterbeschreibung der Dame. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

Von Lisa Malecha