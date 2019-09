Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Der Arbeitsmarkt im Deistervorland präsentiert sich zum Herbstanfang in viel besserer Verfassung als in den Vormonaten. Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im September gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken. Zum Monatswechsel waren 1296 Männer und Frauen ohne Beschäftigung registriert, das sind 130 weniger als Ende August. Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,4 auf 4,0 Prozent gesunken.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen sind nach Mitteilung der Agentur für Arbeit zugleich besser als vor einem Jahr. Im September 2018 waren in den drei Deisterkommunen 1345 Menschen arbeitslos.

Knapp 400 melden sich arbeitslos

Im September haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 395 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind 57 weniger als im Vormonat. Gleichzeitig haben 527 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden können, das sind 147 mehr als im August. Der Bestand an offenen Stellen ist leicht gestiegen: Ende September waren 370 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind 31 mehr als im August und 102 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitgeber in den drei Calenberger Kommunen haben im September 61 neue Stellen gemeldet, das sind neun mehr als im Vormonat. Im gesamten Jahr 2019 sind damit laut Arbeitsverwaltung bisher 627 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden der Behörde zur Besetzung gemeldet worden.

Wenig Jugendarbeitslose

Von den 1296 Arbeitslosen sind 55,0 Prozent Männer und 45,0 Prozent Frauen. Überproportional vertreten sind in dieser Gruppe nach wie vor die Arbeitnehmer über 50 Jahre (409 Betroffene oder 31,6 Prozent aller Arbeitslosen). Auch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stellen mit 32,2 Prozent (417 Betroffene) einen großen Anteil. Kein Problem ist derzeit offenbar die Jugendarbeitslosigkeit: Die Statistik verzeichnet zum Monatswechsel lediglich 24 arbeitslose junge Menschen zwischen 15 und 19 Jahren, das sind 1,9 Prozent aller Betroffenen.

Mehr zum Thema:

Arbeitslosenzahl im September in Deutschland - der Jobmarkt trotzt dem Abschwung

Von Andreas Kannegießer