Barsinghausen

Auf diesen Tag bereiten sich die jungen Tänzer aus der Ballettschule Pietruska seit mehr als vier Monaten vor: In einer rund 90-minütigen Aufführung zeigen die Ballettschüler am Sonnabend, 7. März, von 16 Uhr an im Schulzentrum Am Spalterhals ein Galaprogramm unter dem Motto „Im Märchenland“. Nahezu 70 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 25 Jahren zeigen bei dieser Gala ihr tänzerisches Können mit Ballettschritten voller Eleganz.

Tradition seit 20 Jahren

Bereits seit etwa zwei Jahrzehnten bietet die Tanzschule Pietruska regelmäßig solche Aufführungen an, damit die Schüler ihre Fähigkeiten vor Publikum zeigen können. Für das „ Märchenland“-Programm haben die beiden diplomierten Tanzpädagoginnen Christina Pietruska und Bettina Steuer die Choreografien entwickelt.

Die beiden haben auch die fantasievollen Kostüme hergestellt. Es tanzen zum Beispiel Aschenputtel, Rapunzel und Dornröschen sowie Kobolde und Prinzessinnen über die Bühne der Spalterhals-Aula.

Kinder zahlen 7, Erwachsene 15 Euro

Die seit 1984 in Barsinghausen ansässige Ballettschule Pietruska ist vom niedersächsischen Kultusminusterium als berufsvorbereitende Schule anerkannt. Eintrittskarten für die Vorstellung „Im Märchenland“ sind an der Tageskasse zum Preis von 15 Euro für Erwachsene sowie 7 Euro für Kinder erhältlich.

Von Frank Hermann