Kirchdorf

Die Kinder, Eltern sowie die Lehrerschaft der Astrid-Lindgren-Schule in Kirchdorf beweisen einen langen Atem. Obwohl sie seit Jahren – bisher vergeblich – auf die dringend notwendige Sanierung ihrer Schule warten, lassen sie die Hoffnung nicht fahren. Sie haben beschlossen, sich und ihr Wünsche bei der Verwaltung regelmäßig in Erinnerung zu bringen. Daher hatte sich jüngst ein Großteil der Kinder auf dem Schulhof versammelt, hielten selbst gemalte Plakate in die Höhe und erinnerten Bürgermeister Marc Lahmann so an seine Versprechen, die er ihnen im Sommer 2017 gegeben hatte.

Rückschau: In den Sommerferien 2017 hatte die Stadt in einer kurzfristig anberaumten und nicht mit der Schulleitung kommunizierten Aktion aus Sicherheitsgründen den großen Sandkasten auf dem Schulhof und ein mit Feldsteinen eingefasstes Hochbeet entfernen und zubetonieren lassen. Nach Protesten gab die Verwaltung eigene Fehler zu und sagte eine rasche Aufwertung der öden Schulhofflächen vor einer endgültigen Umgestaltung des Außenbereichs zu. Lahmann versprach bei einem Besuch der Schule sogar, die meist genannten Wünsche der Kinder, die sie in Briefen an den Verwaltungschef genannt hatten, zu erfüllen. Eine nach den Protesten vergrößerte Sandfläche hinter der Turnhalle sollte im Frühjahr 2018 überdacht werden. Seitdem träumen die Jungen und Mädchen in Kirchdorf von neuen Spielgeräten, einer Überdachung sowie Sitzgelegenheiten.

Schule fordert bessere Kommunikation

Geschehen ist in den fast zwei Jahren danach wenig, sodass die Schulleitung sowie der Förderverein nach eigenen Angaben sich gezwungen sehen, erneut auf ihre Anliegen hinzuweisen. „Nehmt uns ernst und redet mit uns“, fordern Schulleiter Erik Dederding und Alex Samek vom Förderverein unisono. Die Kommunikation vonseiten der Verwaltung müsse „definitiv besser“ werden. Das hatten die städtischen Mitarbeiter nach der Betonierungsaktion zumindest versprochen.

Nachdem im gesamten Jahr 2018 auf dem Außengelände der ALS nichts Entscheidendes geschehen ist, richte er seit Herbst vergangenen Jahres nun kontinuierlich Anfragen an die Stadt, sagt Dederding. Verlässliche Angaben zum Beginn der Umbaumaßnahmen an seiner Schule habe er seitdem aber noch immer nicht bekommen. Er wisse zwar, dass die notwendigen Gelder vom Rat bewilligt wurden, „doch habe ich nichts darüber gehört, ob es überhaupt schon eine Ausschreibung gegeben hat“, beklagt er und Samek ergänzt: „Ständig müssen wir Eltern und Kinder vertrösten. Was sollen wir noch tun, um ihnen gegenüber glaubwürdig zu bleiben?“

Plakate sollen Bürgermeister an Zusagen erinnern

So entschieden sich die Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler zu einer gemeinsamen Plakataktion. Auf kreative Weise verarbeiteten die Kinder ihre Wünsche bezüglich der Schulhofgestaltung und verdeutlichten ihre Enttäuschung ob der immer länger werdenden Wartezeit in Schrift und Bild. Die Plakate wollen die Kinder nun ins Rathaus schaffen, um den Bürgermeister an seine Versprechen und Zusicherungen zu erinnern.

Schulleiter Dederding bemüht sich, seinen Jungen und Mädchen Optimismus vorzuleben: „Wir sind voller Hoffnung, dass wir nach den Sommerferien 2019 endlich über einen schönen Schulhof verfügen“.

Bürgermeister Marc Lahmann besucht Kirchdorf Quelle: Mirko Haendel

Sitzgruppe bleibt ein Ärgernis Schlecht gemacht bleibt schlecht gemacht: Im März hatte ein großes Barsinghäuser Bauunternehmen das von der Stadt in Auftrag gegebene Aufstellen einer überdachten Sitzgruppe hinter der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) so mangelhaft ausgeführt, dass sich ALS-Schulleiter Erik Dederding gezwungen sah, Bürgermeister Marc Lahmann bei dessen Dorfrundgang vor zwei Wochen darauf hinzuweisen, dass das wackelnde Gebilde unmöglich zu benutzen sei. Das Bauunternehmen musste nacharbeiten. Doch auch der zweite Versuch lässt nach Ansicht des Schulhausmeisters an der Kompetenz der ausführenden Mitarbeiter zweifeln. Kurzerhand ließ er die Sitzgruppe absperren. „Da fühlt man sich schon ein wenig verarscht“, ärgert sich der stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Alex Samek.

Von Mirko Haendel