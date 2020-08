Barsinghausen

Der Barsinghäuser Seniorenrat will den fünf Kandidaten für die Barsinghäuser Bürgermeisterwahl gründlich auf den Zahn fühlen. Binnen zehn Tagen bittet die Interessenvertretung der älteren Einwohner die Bewerber nach und nach zum Gespräch in den Seniorentreff am Buchhorn. Alle Kandidaten müssen dabei denselben Fragenkatalog beantworten – ohne zuvor zu wissen, zu welchen Themenbereichen Antworten gefordert sind. Den Anfang bei den Gesprächsrunden machte am Montag der unabhängige Bürgermeisterkandidat Wolfgang Pardey aus Eckerde.

Der Seniorenrat hatte im Vorfeld darum gebeten, dass interessierte Bürger Fragen einreichen sollten, die sie von den Bewerbern beantwortet haben möchten. Der Appell hatte Erfolg: Die Seniorenratsmitglieder hatten einen Katalog mit 17 Fragen zusammengestellt, der später um einige eigene Anliegen ergänzt wurde.

Gesunder Menschenverstand hilft

Wolfgang Pardey absolvierte den Fragenmarathon entspannt und im lockeren Plauderton. Der 57-jährige Einzelbewerber aus Eckerde hatte auf fast alle Fragen ausführliche Antworten parat. Dabei scheute er auch vor ehrlichen Bekenntnissen nicht zurück. Wenn er Bürgermeister sei, werde er von vielen Fachthemen im Rathaus „nicht den Hauch einer Ahnung“ haben, sagte er. Aber in solchen Fällen helfe oft gesunder Menschenverstand weiter – und der große Kreis qualifizierter Fachleute in den städtischen Ämtern, auf deren Expertise er bauen könne, meinte Pardey. „Ich will und muss nicht alles wissen.“

Die Stadtverwaltung mit ihren mehr als 400 Bediensteten sieht der unabhängige Kandidat als ein großes Getriebe, das gut zusammenspielen müsse. „Wenn ein Zahnrad defekt ist, funktioniert das Ganze nicht.“

Keine Kandidatur gegen Lahmann

Der Eckerder berichtete, dass er selbst nicht als Bürgermeisterkandidat angetreten wäre, wenn Bürgermeister Marc Lahmann – der ebenfalls in Eckerde wohnt – sich um eine zweite Amtszeit beworben hätte. „Das heißt aber keineswegs, dass ich mich mit allen Entscheidungen des Bürgermeisters identifizieren kann“, betonte er.

Bürgermeisterkandidat Wolfgang Pardey im Gespräch mit den Seniorenvertretern. Quelle: Andreas Kannegießer

Er wisse sehr wohl, dass das Amt des Bürgermeisters keine 40-Stunden-Aufgabe sei, sagte Pardey. Im Gegenteil, man sei an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden im Job. „Aber das ist mir bewusst, und das ist okay.“ Der Kandidat – der im Ehrenamt unter anderem Präsident der 99er Narren aus Eckerde ist – verriet den Mitgliedern des Seniorenrates zudem, dass er auch als Bürgermeister unbedingt Spaß haben wolle. Dieser Anspruch stehe auch beruflich weit oben. „Ich mache keinen Job, der mir keinen Spaß macht“, versicherte er.

Das nächste Kandidatengespräch führt der Seniorenrat am Donnerstag, 13. August, ab 18.30 Uhr mit dem UWG-Bewerber Alfons Holtgreve. CDU-Kandidat Roland Zieseniß ist am Montag, 17. August, ab 10 Uhr im Seniorentreff am Buchhorn zu Gast. Am Dienstag, 18. August, ab 18.30 Uhr wird Nadin Quest (Grüne) die Fragen der Seniorenvertretung beantworten. Den Abschluss bildet das Gespräch mit SPD-Kandidat Henning Schünhof am Donnerstag, 20. August, ab 18.30 Uhr.

Von Andreas Kannegießer