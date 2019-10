Barsinghausen

Durch die Nachwirkungen des antisemitischen Terroranschlags von Halle erhält der Gottesdienst am 9. November in Barsinghausen zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938 eine besondere Bedeutung. Nach Angaben von Pastorin Uta Junginger aus der evangelischen Marien-Kirchengemeinde nimmt der Gottesdienst das von der Landeskirche propagierte Motto auf: Antisemitismus erinnern – Antisemitismus bekämpfen. Im Anschluss werden Kränze auf dem alten Jüdischen Friedhof oberhalb der Deisterstraße niedergelegt.

„Auch wir in Barsinghausen müssen sehen, wie wir Antisemitismus erinnern und bekämpfen können“, sagt die Pastorin, die als Kirchenvertreterin dem städtischen Präventionsrat angehört und dort in den Kompetenzgruppe für Demokratie und Toleranz mitarbeitet. Zudem gehört Uta Junginger zu den beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Lenkungsgruppe.

Bildungsarbeit ist wichtig

Wichtig seien Bildungsarbeit in Schulen und anderen gesellschaftlichen Gruppen wie etwa den Kirchengemeinden. So besuchten Konfirmanden regelmäßig die Gedenkstätte in Bergen-Belsen und befassten sich mit der Geschichte der Juden in Barsinghausen – insbesondere anhand der Stolpersteine und der Jüdischen Friedhöfe im Stadtgebiet. Hinzu kommen konkretes Handeln, um das Miteinander und gegenseitige Verständnis zu stärken: „Unser Willkommenskreis trägt zur Integration zugewanderter Menschen bei. Das ist aktive Präventionsarbeit“, erläutert die Pastorin.

Zusammen mit Pastorin Kristin Köhler von der Petrusgemeinde, mit dem katholischen Pfarrer Christoph Paschek und mit Konfirmanden leitet Jungingen den ökumenischen Gottesdienst am Sonnabend, 9. November, ab 19 Uhr in der Klosterkirche zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938. Nach dem Gottesdienst werden Kränze auf dem alten Jüdischen Friedhof am Deisterrand niedergelegt.

Netzwerk für die Prävention

Für eine effektive Präventionsarbeit in vielen Bereichen wünscht sich Uta Junginger ein Netzwerk der aktiven Verbände und Organisationen. In dieser Hinsicht habe der städtische Präventionsrat vor rund einem Jahr mit der Schaffung von vier sogenannten Kompetenzgruppen eine wichtige Arbeitsgrundlage geschaffen. Die Gruppen kümmern sich um vier Themenschwerpunkte: Medien, Gewalt, Sucht sowie Demokratie und Toleranz.

„Unsere 19 Mitglieder im Präventionsrat decken ein überaus breites Spektrum ab – von Schulen und Kirchengemeinden über Polizei und Sportring bis zum Stadtjugendring und der Suchtberatungsstelle. In den vier Kompetenzgruppen können die Mitglieder ihre jeweiligen Prioritäten richtig zur Geltung bringen“, betont der Erste Stadtrat Thomas Wolf als Leiter der Lenkungsgruppe.

Die Medien-Gruppe befasse sich zum Beispiel mit dem Nutzerverhalten von Kindern und Jugendlichen sowie deren Aufklärung. Auch die exzessive Mediennutzung mit Suchtpotenzial sei Thema in den Kompetenzgruppen, wie auch die Frage nach der Entstehung von Vandalismus und Gewalt im öffentlichen Raum.

Zur nächsten öffentlichen Sitzung kommt der kommunale Präventionsrat am Montag, 28. Oktober, um 18.15 Uhr im Freizeitbereich des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) am Spalterhals zusammen.

Von Frank Hermann