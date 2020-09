Barsinghausen

Bei einem Auffahrunfall auf der Kreuzung Hannoversche Straße/ Egestorfer Straße/Hinterkampstraße ist am Montagvormittag eines der beiden Fahrzeuge so stark beschädigt worden, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Kraftstoff abzustreuen und aufzunehmen. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein 65-jähriger Mazda-Fahrer aus Barsinghausen gegen 11.10 Uhr von der Hannoverschen Straße aus nach links in Richtung Hannoversche Straße abbiegen wollen. Dies bemerkte offenbar ein nachfolgender 67-jähriger Autofahrer zu spät, der mit seinem Opel Corsa auf den Mazda auffuhr. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden wegen des Alters der Fahrzeuge auf rund 1500 Euro.

Von Andreas Kannegießer