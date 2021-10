Barsinghausen

In den vergangenen Tagen haben sich viele Menschen in Barsinghausen diese Frage gestellt: Was sind das bloß alles für Aufkleber? Vor allem in der Innenstadt klebten in der Marktstraße viele Zettel auf dem Asphalt. Sie werben für rätselhafte „Geheimkonzerte“.

Mit einem Geheimnis ist das ja so eine Sache – gerade bei einem Konzert, bei dem Publikum eigentlich erwünscht ist. Was man aber verraten kann, weil diese Informationen auch der klebrige Flyer im DIN-A4-Format zeigt: Wer sich überraschen lassen will, sollte sich den Sonntag, 24. Oktober, vormerken. Um 16 Uhr beginnt das Konzert. Dabei spielt das sogenannte Treppenhausorchester aus Hannover, das zum Verein „Akademie für lebendige Musik“ gehört, eine wichtige Rolle.

QR-Code gibt einige Informationen preis

Auf dem Flyer befindet sich ein QR-Code. Wer diesen scannt, gelangt auf die Homepage des Treppenhausorchesters und erhält weitere Informationen – bezüglich der Eintrittspreise sowie des Programms. „Es wird auf jeden Fall leidenschaftlich“, sagt eine in der Barsinghäuser Kulturszene aktive Person gegenüber dieser Zeitung. Dass die Person, die auch die Plakate geklebt hat, geheim bleiben will, versteht sich von selbst angesichts des Mottos.

Ein kleines Geheimnis, so viel sei erlaubt, darf die Redaktion aber lüften. Das Konzert des Treppenhausorchesters wird kleinere Rundgänge in Barsinghausen enthalten, aber auch einen festen Standort zum Abschluss des Konzertes haben. Dabei handelt es sich um einen zentralen Veranstaltungsaal, der in Barsinghausen mit Blick auf Kultur alles andere als unbekannt ist.

