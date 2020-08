Bürgermeister Marc Lahmann hat am Montag zu Beginn des neuen Lehrjahres neun junge Frauen und Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren begrüßt. Sie starten eine Ausbildung in der Stadtverwaltung. Mit ihnen will die Stadt ihren eigenen Nachwuchs an Fachkräften heranziehen.