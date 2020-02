Barsinghausen

Die Ausbildungspaten des Freiwilligenzentrums Barsinghausen (FZB) wünschen sich, dass noch mehr Jugendliche als bisher die Angebote des zehnköpfigen Teams in Anspruch nehmen möchten. Derzeit haben die Ehrenamtlichen noch Kapazitäten frei. „Wir betreuen zurzeit etwa sechs bis sieben Jugendliche“, berichten die Paten Monika Scheibe, Claus Bischoff, Jennifer Gäfke und Helmut Sievers.

Immerhin stehen die Chancen gut, dass das Patenteam demnächst Zuwachs im Kreis seiner Schützlinge erhalten könnte: Am Donnerstag haben Scheibe, Bischoff, Gäfke und Sievers ihr Angebot in einem Workshop mit den Neunt- und Zehntklässlern der Barsinghäuser Bert-Brecht-Förderschule vorgestellt. Rund zwei Dutzend Jungen und Mädchen nutzten die Gelegenheit, um Informationen über die anstehende Berufswahl zu erhalten.

Ausbildungspate Claus Bischoff (Zweiter von rechts) informiert die Bert-Brecht-Schüler über die Unterstützungsangebote des ehrenamtlichen Helferteams. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Ausbildungspaten bieten an, über Berufsbilder zu informieren, mit ihren Schützlingen geeignete Berufe auszuwählen und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu helfen. Auch beim Formulieren von Bewerbungsschreiben und bei der Vorbereitung auf Eignungstests und Vorstellungsgespräche können die erfahrenen Paten Unterstützung leisten. Selbst nach dem Start der Berufsausbildung ist deren Hilfe mitunter noch gefragt – etwa wenn es darum geht, Probleme von Jugendlichen in ihrem Ausbildungsbetrieb zu lösen.

Selbstvertrauen ist wichtig

Beim Workshop mit den Bert-Brecht-Schülern bemühten sich die Ausbildungspaten darum, zunächst möglichst viel über die Zukunftsideen der Jungen und Mädchen zu erfahren – und waren dann überrascht, dass schon viele genaue Vorstellungen davon hatten, in welcher Branche sie einmal arbeiten wollen. „Es ist ungewöhnlich, dass 90 Prozent der Schüler schon wissen, was sie machen möchten“, sagte Pate Sievers. An seinem Tisch ging es denn auch bald um ganz praktische Tipps für Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche. „Klar und deutlich sprechen“, empfahl Sievers den jungen Menschen. „Und wichtig ist zu signalisieren: Ich habe Selbstvertrauen.“ Gleich zu Beginn des Gesprächs nach dem Verdienst zu fragen sei dagegen nicht sinnvoll, meinte er.

Jennifer Gäfke (Vierte von links) gibt den Schülern Tipps zur Ausbildungsplatzsuche. Quelle: Andreas Kannegießer

Am Ende der beiden gemeinsamen Stunden gab es zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten. „Mir hat der Workshop sehr gut gefallen“, sagte Schülerin Denise. „Die Gespräche waren gut und für mich interessant.“ Anerkennung kam auch von den Ausbildungspaten. „Ihr seid sehr aufgeschlossen“, lobte Gäfke. Etliche Jungen und Mädchen füllten unverbindlich den Bogen aus, mit dem sie grundsätzliches Interesse an einer Begleitung durch einen der Ausbildungspaten signalisieren. Scheibe würdigte zudem die gute Kooperation mit dem Kollegium der Förderschule. „Hier sind alle sehr aufgeschlossen“, sagte sie. „Unser Angebot steht und fällt mit den Lehrern“, ergänzte auch Bischoff.

Von Andreas Kannegießer