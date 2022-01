Barsinghausen

Wollen Sie auch wissen, was 2022 in Barsinghausen passieren wird? Wenn wir uns was wünschen dürften – dann sind das hier die fünf schönsten Schlagzeilen, die wir über Barsinghausen lesen wollen:

1. Barsinghausen feiert sein 50. Stadtfest

Endlich wieder Party: Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt wieder eine Megasause in der City. Barsinghausen feiert sein 50. Stadtfest mit Livemusik an jeder Ecke, vielen Ständen und tollem Kinderprogramm. Zwei Jahre hat es pandemiebedingt kein Stadtfest mehr in Barsinghausen gegeben. Eigentlich stand bereits 2020 die 50. Auflage an. Nun gibt es 2022 den dritten Versuch, den runden Stadtfest-Geburtstag zu feiern. Ein neues und motiviertes Organisatorenteam ist mit Torsten Sander, Ralf Lichey und Nils Huschke bereits gefunden. Nach 25 Jahren gab der Vorstand der IG Stadtfest rund um Klaus Danner das Ruder vor einigen Wochen ab. (Foto: Frank Hermann)

2. Supermarkt eröffnet in der City

Nach jahrelangem Hin und Her ist ein Investor für einen Supermarkt am Volkers Hof gefunden. Geplante Bauzeit: etwas ein Jahr. Schon seit Jahrzehnten wird dieses Entwicklungsprojekt für die Innenstadt diskutiert, ohne das es erkennbare Fortschritte gab. Seit der Schließung des NP-Marktes im City-Center im Frühjahr 2016 gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt keinen Supermarkt mehr in der Nähe. Besonders älteren Menschen bereitet dies erhebliche Probleme. Nachdem auch eine Grundsanierung des City-Centers seit vielen Jahren nicht vorankommt, schwenkte die Stadt auf Volkers Hof um. (Foto: Andreas Kannegießer)

3. Jedes Kind bekommt einen Kita-Platz

Lange kam die Stadt mit dem Kita-Ausbau nicht hinterher. Jetzt brauchen sich die Eltern in Barsinghausen keine Sorgen mehr zu machen, dass es für ihre Kleinsten zu wenig Betreuungsmöglichkeiten gibt. Nachdem alle neu gebauten Kindergärten in der Stadt eröffnen konnten, bekommt jedes Kind auf der Warteliste spätestens im Sommer 2022 einen Kita-Platz. 2019 brachte die Stadt Barsinghausen ihren ambitionierten Kita-Notfallplan auf den Weg. Doch durch Corona, Lieferengpässe bestimmter Materialien und fehlendes Personal gibt es immer neue Probleme und Verzögerungen. Aktuell warten fast 170 Kinder in Barsinghausen auf einen Kita-Platz. (Foto: Monika Skolimowska)

4. Digitaler Unterricht: Schulen bestens ausgestattet

Laptop und Smartboard statt Tafel und Kreide: Die Schulen in Barsinghausen sind im digitalen Zeitalter angekommen. Die digitale Infrastruktur wurde ausgebaut, und alle Schüler, die ein Tablet brauchen, werden ausgestattet, sodass kurzfristig auf Onlineunterricht umgestellt werden kann. Bisher war es an den Schulen in Barsinghausen mit der Digitalisierung nicht weit her. Die Corona-Pandemie legte die Defizite offen. Trauriges Beispiel: An der Adolf-Grimme-Schule fehlen Datenleitungen, nur in wenigen Räumen gibt es WLAN und auf den Laptops läuft Windows XP. Na herzlichen Glückwunsch: Das Betriebssystem ist gerade 20 Jahre alt geworden. (Foto: Uli Deck)

5. Aufstieg: Germania spielt wieder Regionalliga

Riesen-Jubel in Egestorf und Langreder: Der 1. FC Germania steigt wieder in die Regionalliga auf. Die Germanen haben sich als Erster mit 17 Punkten für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Alles schon mal dagewesen: In der Oberligasaison 2015/16 wurde die Germania Vizemeister hinter Lupo Martini Wolfsburg und erreichte die Aufstiegsrunde zur vierten Liga. Durch zwei Unentschieden gegen den Bremer SV und den SV Eichede sowie einen Sieg gegen Altona 93 wurde der Aufstieg im Juni 2016 perfekt gemacht. Nach drei Jahren in der Regionalliga musste die Germania 2019 aber wieder den Gang in die Oberliga antreten. (Foto: Stefan Zwing)

