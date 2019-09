Barsinghausen

„Das hässliche Erntlein“ heißt das Motto einer neuen Aktion der Mariengemeinde. „Unter diesem lustig-ironischen Motto soll auf eine ernste Tatsache aufmerksam gemacht werden“, sagt Pastor Jürgen Holly: Darauf, dass jedes Jahr in Europa Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel weggeworfen werden, weil sie optisch vermeintlich nicht den Ansprüchen von Handel und Verbraucher genügen. Die Gründe sind vielfältig: Die Kartoffel ist zu klein, der Apfel hat einen Fleck, die Tomate ist herzförmig und nicht rund geformt. Doch weder der Geschmack noch der Nährstoffgehalt sind bei diesen Lebensmitteln minderwertig.

Fotos werden ab dem 13. Oktober ausgestellt

Eine Fotoausstellung in der Mariengemeinde soll auf diese Nahrungsmittelverschwendung aufmerksam machen.

Pastor Jürgen Holly bittet alle, die ein originelles, von der Norm abweichendes Gemüse oder Obst finden, ihm davon ein Foto zu schicken. Entweder per Post an die Adresse Wellenkamp 2, Barsinghausen oder per E-Mail an juergen.holly@evlka.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 6.Oktober.

Mit den zugesandten Fotos soll für den Gottesdienst am Sonntag, 13. Oktober, in der Klosterkirche in Barsinghausen eine Ausstellung entstehen.

Von Lisa Malecha