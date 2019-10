Barsinghausen

“Hässliches Erntlein“ – so heißt eine Ausstellung in der Klosterkirche mit rund 50 Fotos, die Obst und Gemüse in skurril-origineller Form zeigen: Tomaten in Herzform, Kartoffeln in Tiergestalt und vieles mehr. Die Ausstellung wird während des Gottesdienstes am Sonntag, 13. Oktober, ab 10 Uhr in der Klosterkirche eröffnet.

Pastor Holly startet Aufruf

Pastor Jürgen Holly hatte im Vorfeld einen Aufruf gestartet. Gesucht waren Fotos von Obst und Gemüse, das in seinem Wuchs von der Norm abweicht. Mit der Resonanz zeigt sich der Pastor zufrieden: Mehr als 50 Fotos bestücken die Ausstellung über das „Hässliche Erntlein“.

Hinter diesem lustig-ironischen Motto und der Bilderpräsentation steht laut Jürgen Holly ein ernster Hintergrund: „Jedes Jahr werden Millionen Tonnen genießbarer Lebensmittel in Europa weggeworfen, weil sie optisch nicht den Ansprüchen von Handel und Verbrauchern entsprechen. Die Kartoffel ist angeblich zu klein, der Apfel hat einen störenden Fleck und die Tomate sieht unförmig aus“, erläutert der Pastor. Doch weder Geschmack noch Nährstoffgehalt seien bei diesen Lebensmitteln minderwertig.

Perfektes Aussehen?

Viele Landwirte sehen sich laut Holly gezwungen, wegen des vermeintlichen Verbraucherwunsches nach optisch perfektem Obst und Gemüse schon bei der Ernte das skurrile Obst oder Gemüse auszusortieren. „Aber Gott hat nicht nur die Menschen, sondern auch die Gaben der Schöpfung in einer großen Vielfalt geschaffen“, sagt Pastor Holly. Darauf solle die Fotoausstellung aufmerksam machen.

Die Fotoausstellung „Hässliches Erntlein“ öffnet von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie Donnerstag bis Sonnabend, 17. bis 19. Oktober, nachmittags von 15 bis 17 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kristina Henze zeigt ihre Bilder in der VHS

Kunstverein findet in der Krawatte sein Zuhause

Von Frank Hermann