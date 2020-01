Barsinghausen

Schwere Verletzungen hat eine 51-jährige Autofahrerin aus Wennigsen am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Calenberger Straße in Barsinghausen erlitten. Nach Mitteilung der Polizei war die Frau gegen 9.15 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Umgehungsstraße nach Osten in Richtung Röntgenstraße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor die Frau aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Renault kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte seitlich gegen einen Baum und überschlug sich anschließend auf dem angrenzenden Acker. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Renault ist nach einer ersten Einschätzung der Polizei Totalschaden entstanden. Am Unfallort im Einsatz war auch die freiwillige Feuerwehr, die ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen musste.

Von Andreas Kannegießer