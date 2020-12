Langreder

Leichte Verletzungen hat eine 71-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 401 zwischen Langreder und dem Gehrdener Ortsteil Leveste erlitten. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.40 Uhr. Aus noch ungeklärten Gründen hatte die Frau in einer scharfen Kurve unmittelbar an der Barsinghäuser Stadtgrenze die Kontrolle über ihren VW Caddy verloren. Das Fahrzeug schleuderte von der Straße, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Die 71-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien.

Nachdem sie laut Polizei zunächst unverletzt erschien, klagte die Fahrerin aber später doch über Beschwerden, sodass sie als leicht verletzt gilt. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz, um Betriebsstoffe aufzufangen, die aus dem VW heraustropften. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Landesstraße laut Polizei bis etwa 14.35 Uhr voll gesperrt werden. Das hatte Auswirkungen auch auf den Linienbusverkehr, der eine weite Umleitung in Kauf nehmen musste. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Andreas Kannegießer