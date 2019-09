Barsinghausen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Egestorfer Straße ist Polizisten am Sonnabendnachmittag aufgefallen, dass der 50-jährige Fahrer im Seitenfach der Fahrertür einen Dolch griffbereit liegen hatte. Das Messer unterliegt dem Waffenrecht und wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den Mann aus Barsinghausen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof Barsinghausen haben Polizeibeamte ebenfalls am Sonnabendnachmittag bei einem 43-jährigen Mann Amphetamine sichergestellt. Gegen den Barsinghäuser wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer