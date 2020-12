Kirchdorf

Diebe haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag um 2.51 Uhr einen neuwertigen, schwarzen Audi SQ7, der am Clara-Schumann-Weg in Kirchdorf stand, gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 90.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52­ 30 zu melden.

Von Lisa Malecha