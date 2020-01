Barsinghausen

Das war mal Unterricht der etwas anderen Art: Für die Siebtklässler des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) stand am Mittwoch eine Lesung in der Aula auf dem Programm. Auf der Bühne saß Karen-Susan Fessel. Die renommierte Autorin, vor allem bekannt durch prämierte Werke aus der Jugendliteratur, las aus ihren Büchern vor und stellte sich den Fragen der Schüler.

Wie lebt man als Schriftstellerin? Was verdient man an einem Buch? Wie viel Zeit braucht man zum Schreiben eines Buches? Fessel beantworte diese Fragen allesamt – auch wenn sich manche Antworten im Laufe des Vormittages wiederholten, denn Fessel hielt ihre Vorträge dreimal, damit alle fünf Klassen des siebten Jahrgangs den Auftritt der Berlinerin verfolgen konnten.

Zehn Prozent bleiben übrig

„Für den Verkauf eines Buches zum Preis von zehn Euro bleibt für mich ein Euro übrig“, teilte Fessel den erstaunten Schülern mit. Für Erwachsenenbücher brauche sie zwei Jahre, Jugendbücher entstünden in sechs bis acht Monaten. „Die meiste Zeit davon denke ich nach. Das Schreiben an sich dauert dann vier Monate“, berichtete sie. Aus dem Jugendbuch „Achtung, Mädchen gesucht“, las Fessel schließlich vor und erzählte die Geschichte eines Jungen, der sich beim Einkaufen in ein Mädchen verliebt – und es nicht mehr aus dem Kopf bekommt, nachdem er von seinem neuen Schwarm einen Schokoladenriegel geschenkt bekommen hat.

Auf den Besuch der 55-jährigen Autorin hatten sich die Schüler gut vorbereitet. Schließlich hat man einen Gast wie Fessel nicht jeden Tag zu Gast. „Wir sind froh, dass es geklappt hat. Eine Autorin wie Frau Fessel zu bekommen, ist nicht einfach“, berichtete Christine Torka, Fachobfrau Deutsch am HAG. In der nächsten Woche ist Fessel in der Schweiz auf Vortragsreise, in ihrer Vita stehen auch Lesungen in Serbien und Kolumbien.

140 Euro pro Lesung

Die Autorin zu gewinnen, so Torka, sei gelungen über den sogenannten Friedrich-Bödeker-Kreis, der einen Pool von Schriftstellern verwaltet. Weil die Jugendliteratur aktuell Thema im siebten Jahrgang ist, schickte der Kreis schließlich mit Fessel eine Fachfrau auf diesem Gebiet nach Barsinghausen. Vorteil: Der Bödeker-Kreis übernimmt Fahrtkosten und Übernachtung, es sind für die Schule nur noch 140 Euro pro Lesung zu bezahlen.

Zum Schluss aller drei Lesungen folgte eine Autogrammstunde. Fessel signiere für alle Schüler – auf Wunsch mit persönlicher Widmung – die Karten. Für Fessel war das nicht nur eine nette Geste: „Die Schüler nennen mir ihren Vornamen. Und wenn mir davon ein Name gut gefällt, dann heißt vielleicht ein Charakter in meinem nächsten Buch so.“

Von Stephan Hartung