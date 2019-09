Winninghausen

Beim Wenden hat eine Autofahrerin in Winninghausen ein anderes Fahrzeug übersehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Die 53-Jährige war am Freitag gegen 15.40 Uhr mit ihrem VW-Polo auf der Bundesstraße 65 in Richtung Hannover unterwegs. Auf dem Parkplatz in Höhe Winninghausen wendete sie, um wie...