An einem schwarzen Skoda Octavia ist am Freitag an der Kreuzung von L 392 und B 65 der linke Außenspiegel abgefahren worden. Die Polizei sucht nun den Verursacher, der Fahrerflucht begangen hat.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Die 53-Jährige Skoda-Fahrerin war von der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen kommend Richtung Bundesstraße 65 unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie vor der Kreuzung von L 392 und B 65 halten. Kurz nach dem Anhalten missachtete ein anderer Autofahrer die durchgezogene Linie und streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des schwarzen Skodas. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter.

Polizei sucht Zeugen

Das Auto des Verursachers soll goldfarben sein und im Kennzeichen das Kürzel des Landkreises Schaumburg „SHG“ haben. Die Polizei hat gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

