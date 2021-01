Barsinghausen

Wegen Kreislaufproblemen hat ein 68 Jahre alter Autofahrer am Neujahrstag an der Altenhofstraße in Barsinghausen einen Unfall verursacht. In Höhe des Zebrastreifens hatte der Suzuki zuerst einen Findling touchiert, nachdem er nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto kam jedoch nicht zum Stehen, sondern fuhr weiter in Richtung Bergamtstraße. Nach etwa 60 Metern kam der 68-Jährige mit seinem Auto erneut nach links ab und traf auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Getränkehandel einen anderen Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls an die Hausfassade geschoben wurde.

Insgesamt entstand bei den Unfall ein Schaden von mehr als 6000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus gebracht. Ansonsten blieb er unverletzt. Die Polizei hat gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Jennifer Krebs