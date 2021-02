Barsinghausen

Für Fitnessstudios gilt seit Anfang November der zweite Corona-Lockdown, seitdem ruht der Sportbetrieb unter anderem im Barsinghäuser Aktiv-Zentrum (BAZ) sowie in den Elan-Studios Barsinghausen und Wennigsen. Allerdings dürfen die Betreiber ihre Fitnessstudios jetzt stundenweise an Einzelpersonen oder an Mitglieder eines gemeinsamen Hausstandes vermieten – so lautet eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Hannover von vergangener Woche. Wie reagieren BAZ und Elan auf diese Möglichkeit, einigen Sportlern unter bestimmten Bedingungen wieder Einlass zu gewähren?

Silberstreif am Horizont

BAZ-Inhaberin Ilona Langer-Hensel spricht von einem Silberstreif am Horizont und bereitet sich darauf vor, die gesperrten Trainingsflächen für einen festgelegten Zeitraum an einzelne Besucher und deren Haushaltsmitglieder zu vermieten. „Ich habe mit großem Interesse von dieser Entscheidung gelesen. Derzeit kläre ich noch genau ab, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um zumindest stundenweise wieder öffnen zu können“, sagt Langer-Hensel.

Anzeige

Fest steht: Die Trainingsgäste dürfen im Studio aus Gründen des Infektionsschutzes keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Daher sei auch keine Betreuung möglich. Und das Duschen ist ebenfalls nicht erlaubt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mietverträge erarbeitet

Mehrere Mitglieder das Aktiv-Zentrums haben bei der BAZ-Chefin bereits nachgefragt, ob sie künftig einen zeitlich befristeten Mietvertrag für das Studio abschließen können. „Sie wollen nach der langen Pause endlich wieder trainieren und damit auch etwas für ihre Gesundheit tun“, sagt Ilona Langer-Hensel, die mittlerweile erste Entwürfe für Mietverträge mit klar umrissenen Regeln erarbeitet.

Grundsätzlich sei der Lockdown nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für das BAZ selbst und dessen Personal eine enorme Herausforderung. Fest angestellte Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, Selbstständige und 450-Euro-Kräfte haben keine Einnahmen aus dem Trainingsbetrieb. „Eine selbstständige Mitarbeiterin bietet Zoom-Videokurse in Eigenregie an, für den Onlinesport zu Hause“, erläutert Langer-Hensel, die immer noch auf die Auszahlung staatlicher Finanzhilfen wegen der verordneten Schließung wartet.

Warten auf Finanzhilfen

Bislang habe sie lediglich kleinere Abschlagszahlungen erhalten: „Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Mitgliederbeiträge ziehe das BAZ seit Dezember nicht mehr ein. „Ich hoffe sehr, dass wir das Studio möglichst bald wieder öffnen können“, sagt die Inhaberin.

Diese Hoffnung teilt auch Elan-Inhaber Christian Giesecke, der ebenfalls eine schleppende Auszahlung der Finanzhilfen beklagt. Ein schnelles Ende des Lockdowns sei nicht zu erwarten, vermutet Giesecke: „Das wird wohl noch bis Mitte März oder vielleicht sogar bis Anfang April dauern.“

Onlinekurse bleiben

Anders als Ilona Langer-Hensel beurteilt Giesecke die Möglichkeit einer stundenweisen Vermietung der Fitnessstudios an Einzelpersonen und deren engste Familienmitglieder eher zurückhaltend. „Das wäre wohl mit einem großen Aufwand verbunden und nur schwierig zu organisieren. Wir überlegen noch, ob wir diesen Wege gehen werden“, sagt der Elan-Chef. Zumal stehe im Barsinghäuser Studio noch eine Sanierung des Eingangs- und Tresenbereiches an.

Im Lockdown hat das Elan seine kostenlosen Onlinekursangebote sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder ausgeweitet „Die Resonanz ist enorm. Diese Onlinekurse werden wir in abgespeckter Form auch nach dem Lockdown fortführen“, kündigt Christian Giesecke an.

Von Frank Hermann