Barsinghausen

Weitere Lockerungen in den Corona-Verordnungen machen jetzt wieder mehr Sportbetrieb unter freiem Himmel möglich. So startet der Barsinghäuser Tennisverein (BTV) in diesen Tagen mit dem Tennis- und Boulesport auf seiner Anlage am Deisterrand. Mitglieder und Freunde des Seniorenrates nutzten am Wochenende bereits die Gelegenheit zum Boule spielen auf den elf Bahnen des Tennisvereins.

Idyllisch am Waldrand des Deisters gelegen: Die Tennis- und Boule-Anlage des BTV. Quelle: Frank Hermann

Vor drei Jahren hatte der BTV einen seiner fünf Tennisplätze aufgegeben und dort einen Boulepark mit zunächst vier Bahnen errichtet. „Weil das Interesse am Spiel mit den Kugeln groß ist, haben wir weitere Bahnen angelegt“, sagt Jürgen Knorr, der sich im die Pflege der gesamten BTV-Anlage kümmert. Interessenten können sich bei Knorr unter Telefon (05105) 8990 oder (0178) 5136866 melden.

Jürgen Wien (links) und Klaus Danner freuen sich auf den Start der Tennissaison auf der BTV-Anlage. Quelle: Frank Hermann

Nachdem zuletzt lediglich Einzelspiele auf den Tennisplätzen möglich waren, startet der BTV nun auch wieder mit dem regulären Tennisbetrieb. Auch Punktspiele sollen ab Juni wieder möglich sein. Informationen über sein Sportangebot gibt der Verein am Sonntag, 6. Juni, von 10 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände am Ende der Langenkampstraße.

Von Frank Hermann