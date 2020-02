Barsinghausen

Es ist Viertel vor neun am Mittwochmorgen, und Manuel Siegmann steht hinter der Kasse des Deisterbades, wo er den Eintritt einiger Badegäste kassiert. Eigentlich gehört das nicht zu den Aufgaben des 28-Jährigen, doch der Fachangestellte für Bäderbetriebe übernimmt kurz für seine Kollegin, die telefonieren muss. Dort anpacken, wo es gerade etwas zu tun gibt, das beschreibt Siegmanns Job ziemlich gut – langweilig wird es daher nicht so schnell.

Siegmann geht rüber in die Schwimmhalle, wo einem tropisch anmutende Luft entgegenschlägt; zumindest fühlt es sich in Straßenkleidung so an. Am Beckenrand übernimmt er von seinem Kollegen die Badeaufsicht in der Schwimmhalle, denn der muss gleich einen Aquajoggingkurs geben. „Die meisten Menschen, die Hilfe brauchen, machen auf sich aufmerksam“, sagt Siegmann, während er seinen Blick über die 25-Meter-Bahnen schweifen lässt. Doch er weiß, dass er immer wachsam sein muss: „Passieren kann jede Sekunde etwas.“ In den zwei Jahren, die Siegmann im Deisterbad arbeitet, sei das bis jetzt glücklicherweise nicht eingetreten, erzählt er.

Rote Karte für Betrunkene

Erhöhte Aufmerksamkeit ist am Mittwoch auch gefordert, weil Warmbadetag ist. 30 statt 28 Grad Wassertemperatur laden zum gemütlichen Baden ein. „Es kommen immer besonders viele Senioren, die ein höheres Risiko beim Schwimmen haben“, sagt der 28-Jährige. Inzwischen hat der Aquajoggingkurs begonnen, und auch die Wassergymnasten kommen im Nichtschwimmerbereich langsam auf Touren. Die anstrengendste Gruppe seien allerdings nicht die Senioren, sondern die 16- bis 18-Jährigen, stellt der Fachangestellte fest. „Jeder will da der Stärkste sein und sich beweisen“, berichtet er. So gebe es im Sommer immer mal wieder Zwischenfälle mit alkoholisierten Besuchern, bei denen Siegmann direkt die Rote Karte verteilt. „Die bitte ich dann zu gehen“, sagt er deutlich.

In der Schwimmmeister-Kabine sitzt Siegmann nur selten, vielmehr läuft er meistens in der Schwimmhalle seine Runden. Quelle: Elena Everding

Eingreifen muss Siegmann auch, wenn Badegäste, meistens Jugendliche, zu mehreren die rote Wasserrutsche blockieren oder auf dem Sprungturm stehen. Seinem Blick entgeht das nicht, denn die Augen und Ohren einer Badeaufsicht müssen überall sein. „Das Wichtigste ist, immer in Bewegung zu bleiben“, sagt er und steuert nun auf die Schwimmmeister-Kabine zu. „Dreimal am Tag testen wir die Wasserqualität“, sagt er und deutet auf einen grauen Koffer auf dem Tisch. Chlorgehalt, pH-Wert und einige andere Messungen sollen sicherstellen, dass dem Badevergnügen nichts im Wege steht.

Abwechslung statt Langeweile

Um fünf Uhr in der Früh hat Siegmann mit der Arbeit angefangen, seine Kollegen lösen ihn und einen der Auszubildenden gegen 13 Uhr ab. Der frühe Dienstbeginn macht ihm nichts aus: „Die unterschiedlichen Arbeitszeiten, auch am Wochenende, sorgen für Abwechslung.“ Dies war ihm auch bei seinen Aufgaben wichtig – nur am Beckenrand zu stehen, sei für ihn nicht infrage gekommen, als er vom Hamelner Schwimmbad nach Barsinghausen wechselte, berichtet der Fachangestellte.

Daher ist es für Siegmann ideal, dass er im Deisterbad auch regelmäßig Kurse gibt. „Am meisten Spaß machen mir die Schwimmkurse für Kinder“, erzählt er. Hierbei seien nicht die Kinder, sondern überbesorgte Eltern das Anstrengendste, erzählt er schmunzelnd. Trotzdem fühlt er sich in seinem Job rundum wohl. „Ich arbeite mit Menschen, mit Technik – ich bin alles gleichzeitig: Ersthelfer, Betreuer, Trainer und vieles mehr.“ Wenn das Freibad am Deisterbad Anfang Mai wieder öffnet, werden seine Aufgaben noch abwechslungsreicher: „Der Sommer ist meine liebste Saison – da freue ich mich schon drauf.“

Mittwochs morgens finden im Deisterbad mehrere Sportkurse statt, während andere Badegäste ihre Bahnen ziehen. Quelle: Elena Everding

Von Elena Everding