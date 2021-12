Barsinghausen

Eine Frage stellt sich überhaupt nicht. „Sie heißen Krapfen“, sagt Bäckermeister Hendrik Mordfeld. Nicht Berliner wie im Rheinland oder gar Pfannkuchen wie in Berlin. In der Bäckerei Hünerberg in Barsinghausen geht es in der Nacht zu Silvester hoch her. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann ausschließlich zum Krapfenbacken abkommandiert. 800 Krapfen werden täglich bei Hünerberg gebacken. Für Silvester sind es über zehnmal so viele. „11.000 Stück – klar ist das eine logistische Herausforderung“, sagt Chef Mordfeld. Letztes Jahr machten die Krapfen über die Hälfte des Silvesterumsatzes in der Bäckerei aus. Mordfeld ist in der siebten Generation Inhaber der zwölf Filialen starken Kette. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist über 210 Jahre alt.

Vor dem Backen sehen die Rundlinge noch ziemlich blass aus. Der Teig wird schon am Tag vorher zubereitet. Quelle: Jennifer Krebs

Um kurz nach 4 Uhr morgens in der Nacht zu Silvester ist die Mannschaft in der Backstube schon einige Stunden im Gange. Wer Bäcker ist, muss früh aufstehen. Normalerweise, erzählt Mordfeld, gehe er um 22 Uhr ins Bett, weil er nachts um 3 Uhr anfängt. Da überlege er sich schon genau, ob er sich spät abends noch ein Champions League-Finale im Fernsehen ansehe. Nach der Arbeit mache er Mittagsschlaf. „Für die Silvesterproduktion arbeiten wir in zwei Schichten. Dann fangen wir schon um 20 Uhr an, sonst ist das nicht zu schaffen“, sagt Mordfeld.

Von den winterlichen Temperaturen draußen merkt man hier drinnen nicht viel. Bäckergeselle Fabian Arnold, der bei Hünerberg gelernt hat, schwitzt über der Fritteuse, die für die Krapfen auf Betriebstemperatur gebracht ist. „Silvester mag ich eigentlich gar keine Krapfen mehr essen“, erzählt er, während er die nächste Fuhre ins heiße Fett taucht. Der Hefeteig wird schon am Vortag zubereitet und zu faustgroßen, 60 Gramm schweren Ballen geformt, damit er über Nacht lange genug ruhen kann. Was man gar nicht denkt: Mehl, Eier, Zucker, Salz, relativ wenig Butter – „mit nur 8 Gramm Fett ist der Krapfen sogar ein relativ leichtes Gebäck“, sagt Mordfeld. In dieser Hinsicht tue man den süßen Köstlichkeiten oft Unrecht, findet er.

Nach alter Tradition werden die Krapfen in heißem Fett ausgebacken, bevor sie zum Abtropfen aufs Gitter kommen. Quelle: Jennifer Krebs

Die größte Herausforderung beim Krapfen backen sei es, den Teig mit genau der richtigen Gärzeit ins heiße Fett zu bringen. So, dass er ordentlich aufgeht, locker und nicht zu kompakt wird und nicht zusammenfällt. Die Temperatur sollte bei etwa 170 Grad liegen. Die fluffigen runden Dinger backen sechs Minuten, werden dabei zweimal gewendet. Einen wirklich guten Krapfen erkennt man dann am „weißen Kragen“, der beim Wenden entsteht. Je breiter der Kragen, die weiße Linie in der Krapfenmitte, desto lockerer das Ganze, verrät Mordfeld. Warum? Wenn der Teig richtig locker ist, taucht er nicht so tief ins heiße Öl ein, nimmt somit weniger Fett auf und der Kragen ist breiter.

Die Kameruner werden mit Zucker bestäubt: Bäckergeselle Fabian Arnold zeigt, wie's geht: Quelle: Jennifer Krebs

Nach dem Backen wird die Füllung hineingespritzt. Zum Schluss kommen Sandzucker oder Guss obendrauf. Gibt es eine Sorte, die bei den Barsinghäuserinnen und Barsinghäusern besonders beliebt ist? „Das ist nach wie vor die rote Marmelade“, sagt Mordfeld. In Wolfenbüttel, wo er gelernt habe, sei es der Pflaumenmus. Und in Franken, wo ein Freund von ihm eine Bäckerei habe, würden die Krapfen mit Hagebuttenmarmelade gefüllt.

Ja, auch die Variante mit Senf gebe es noch, sagt Mordfeld. Aber nur auf Bestellung. Die Senf-Krapfen würden immer „liebevoll getarnt“. Einmal waren sie es sogar so gut präpariert, dass bei einer Bestellung gar nicht auffiel, dass aus Versehen 15 Senf-Krapfen rausgegeben wurden. „So richtig lustig fanden das die Kunden im ersten Moment nicht, aber hinterher konnten wir dann doch darüber lachen“, erzählt Mordfeld. Die nächste Runde Krapfen ging dann aufs Haus.

Von Jennifer Krebs