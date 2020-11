Groß Munzel/Holtensen

Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn ( DB) machen Ernst bei den Plänen zum Ausbau der ICE-Trasse zwischen Bonn und Berlin. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn hat das Unternehmen in dieser Woche offiziell den Auftrag vom Bundesverkehrsministerium erhalten, den Abschnitt zwischen Bielefeld und Berlin zu planen und zu bauen.

Die Nachricht hat die Munzeler Bürgerinitiative (BI) für den ländlichen Raum aufgeschreckt: Die Mitglieder befürchten, dass die von der Bahn angestrebte neue Trasse das Barsinghäuser Stadtgebiet zerschneiden wird. Nach Einschätzung der Initiative ist die Deisterstadt eine der am stärksten überhaupt von den Bauplänen betroffenen Kommunen zwischen Hannover und Bielefeld. Die BI-Mitglieder kritisieren zudem den ambitionierten Zeitplan der Bahn von nur knapp zwei Jahren Planungsdauer bis zum Start des Raumordnungsverfahrens. „Das ist ein Jahrhundertprojekt, das unsere Region grundlegend verändern wird“, sagt BI-Vorsitzender Gerald Schroth.

Anzeige

„Schlüsselprojekt für Verkehrswende“

Erklärtes Ziel von Bundesregierung und Bahn ist eine Verkürzung der Fahrzeit zwischen Bonn und Berlin auf vier Stunden, das sind knapp 40 Minuten weniger als derzeit. Zwischen Bielefeld und Hannover soll die Fahrt nur noch etwa 31 statt bisher 48 Minuten dauern, wie die Bahn mitteilt. Weil die Züge dazu mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sein müssen, steht schon jetzt fest, dass der vorhandene Trassenverlauf nicht tauglich ist, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. In weiten Teilabschnitten wird die Bahnstrecke ganz neu geführt werden müssen – kürzer und mit weniger Kurven, dafür teilweise in Tunnels oder über Brücken.

Bundesregierung und DB bezeichnen das Neubauprojekt als „großen Schritt in Richtung Verkehrswende“, das große Bedeutung auch für den Klimaschutz habe. Bund und Bahn wollen auf der Ost-West-Verbindung den halbstündigen Deutschlandtakt einführen, so mittelfristig die Zahl der Bahnfahrgäste verdoppeln und mehr Güterverkehr auf die Schiene holen. Der Ausbau der Strecke Hannover– Bielefeld sei dabei „ein Schlüsselprojekt“, betont DB-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla.

Neue Trasse kostet bis zu 5,9 Milliarden Euro

Die Bahn hat angekündigt, dass nun ein Projektteam des Unternehmens die Planung vorantreiben werde und gleichzeitig die örtlich Betroffenen einbezogen werden sollen. Die DB werde „einen Dialog mit regionalen Interessengruppen“ führen, der sowohl regelmäßige Informationsveranstaltungen als auch Treffen und vertiefende Diskussionen umfasse, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Erste Überlegungen und Berechnungen zur künftigen Bahntrasse zwischen Hannover und Bielefeld gibt es bereits: Das Verkehrsministerium hat fünf denkbare Verlaufsvarianten skizziert, die – statt derzeit 109,5 Kilometer – zwischen 96 und 105 Kilometer lang und zwischen 1,9 und fast 5,9 Milliarden Euro teuer sind. Die nach Einschätzung der Bürgerinitiative wahrscheinlichste Variante führt in weiten Teilen sehr dicht an der Autobahn 2 entlang. Allen derzeitigen Varianten gemein ist, dass die Neubaustrecke bei Seelze nach Süden von der alten Trasse abknicken würde, um abzukürzen – wahrscheinlich direkt in Richtung Barsinghäuser Stadtgebiet.

Im Bereich des neuen Logistikgewerbegebietes nördlich von Groß Munzel könnte die geplante ICE-Trasse das Barsinghäuser Stadtgebiet durchschneiden. Quelle: Andreas Kannegießer

Schock für Bürgerinitiativen

Die Munzeler Bürgerinitiative ist bereits seit 20 Jahren aktiv, weil so lange auch schon Ausbaupläne für die ICE-Trasse diskutiert werden – bisher allerdings zumeist diffus und mit wenig konkreten Zeitplänen. Nun ist offenbar alles anders: Die Nachricht von der Auftragsvergabe an die Bahn habe bei der Munzeler BI und weiteren Initiativen zwischen Seelze und Vlotho „einen tiefen Schock hervorgerufen“, sagt Schroth. Dieser beruhe darauf, dass nun auch über ganz neue Trassenvarianten gesprochen werde. Aus Sicht der Munzeler Initiative ist mit dem Auftrag des Bundesministeriums nun für das Mammutprojekt „ein realer erster Meilenstein artikuliert“ worden.

„Für uns ist klar, dass die Trasse quer durch Barsinghausen und dann weiter entlang der A 2 führen wird“, sagt Schroth. Dabei sei keineswegs mehr nur die Feldmark zwischen Groß Munzel und Holtensen gesetzt. „Das ganze nördliche Stadtgebiet kann betroffen sein.“

Die Vorstandsmitglieder der Munzeler Initiative betonen, dass sie keineswegs gegen das Infrastrukturprojekt für einen leistungsfähigeren Bahnverkehr seien. „Aber die Verträglichkeit in der Region muss da sein“, meinen Schroth und die beiden stellvertretenden BI-Vorsitzenden Dorothea Machate-Kannapke und Matthias Rattensperger. „Wir wollen einen vernünftigen Dialog haben“, fordert das Trio.

Die eigenen Wirkungsmöglichkeiten sehen die BI-Vertreter erschwert – einerseits wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen, andererseits auch wegen des angekündigten hohen Tempos im weiteren Verfahrensverlauf. „Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns“, sagt Schroth. Das Ganze müsse fair ablaufen, „sonst findet man keine Akzeptanz“.

Rattensperger ist skeptisch, dass betroffene Anlieger und Kommunen überhaupt in der Lage sein werden, Kompromisse zu erreichen. In ähnlichen Fällen habe sich die Bahn überall durchgesetzt, sagt er. Das angekündigte Beteiligungsverfahren sei nur „ein Instrument, um zu beruhigen“.

Abgeordnete rufen zur Beteiligung auf

Auch die beiden Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD) haben sich zu dem konkreten Planungsauftrag an die Bahn geäußert. Flachsbarth betont die Bedeutung des Bauvorhabens unter anderem für die Mobilitätswende und den Klimaschutz. Das werde „nicht ohne Belastungen der Menschen in der betroffenen Region“ möglich sein, schreibt sie und appelliert an die Bürger, sich unbedingt in die Planungsprozesse einzubringen. Miersch betont, dass es zu den fünf Trassenvarianten keinerlei Vorfestlegungen gebe. Er werde sich „für einen maximal transparenten Prozess einsetzen“, teilt der Sozialdemokrat mit und appelliert ebenfalls an alle Mandatsträger, Bürger und Initiativen vor Ort, „sich nach Möglichkeit aktiv in den Beteiligungsprozess einzubringen“.

Aus Sicht der Munzeler Bürgerinitiative können die Stellungnahmen der Parlamentarier nicht überzeugen. „Schwach“ sei die Reaktion der Volksvertreter, insbesondere Flachsbarth verstecke sich nur hinter den Argumenten des Ministeriums, meint Rattensperger. „Wir erwarten mehr“, betont auch Schroth.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer