Im Planungsprozess für einen Aus- oder Neubau der ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld will die Deutsche Bahn alle Möglichkeiten für einen künftigen Streckenverlauf vorbehaltlos prüfen – und auf einen Dialog mit den Interessengruppen aus den betroffenen Regionen setzen. Auf die Zusicherung von Projektleiter Carsten-Alexander Müller in einer digitalen Sondersitzung des Barsinghäuser Bauausschusses, ohne starre Vorgaben und Festlegungen an die Planungen herangehen zu wollen, haben die Ratsmitglieder mit Erleichterung reagiert. Nun sollen weitere Gespräche zwischen Stadtverwaltung und den Ratsfraktionen folgen, um die eigenen Positionen sowie das weitere Vorgehen abzuklären.

Fahrdauer reduzieren

Für die Verkehrswende mit einem attraktiven Schienennetz haben sich Bundesregierung und Deutsche Bahn unter anderem vorgenommen, die Fahrdauer auf der Schnellzugstrecke zwischen Hannover und Bielefeld deutlich zu reduzieren – von derzeit 48 auf künftig etwa 31 Minuten. Allerdings versicherten Müller und dessen Bahnkollege Volker Vorwerk in der Sitzung, dass diese 31 Minuten keine starre Planungsvorgabe seien. „Wenn bei einer optimalen Lösung für den Streckenverlauf dann zum Beispiel 34 Minuten herauskommen, dann ist das so“, sagte Müller.

Bei einer starren Festlegung auf 31 Minuten befürchten die Barsinghäuser Politiker und die Verwaltung, dass unter dieser Maßgabe nur ein neuer und möglichst gerader Streckenverlauf infrage komme, der Geschwindigkeiten von bis zu Tempo 300 ermögliche. Solch eine neue ICE-Strecke würde dann voraussichtlich auch nördliche Stadtgebiete im Bereich Holtensen und Groß Munzel berühren.

Mit einer Stimme sprechen

„Aber heute ist diese mögliche Festlegung auf 31 Minuten ja etwas aufgeweicht worden“, sagte Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Damit werde für alle Seiten die Chance eröffnet, sich dem Planungsverfahren unvoreingenommen zu stellen. Ein Dialog auf Augenhöhe sei wichtig, um gemeinsam die Trassenalternativen gegeneinander abzuwägen. In diesem Dialog wolle die Stadt Barsinghausen gemeinsam mit den Nachbarkommunen wie etwa Seelze oder Bad Nenndorf mit einer Stimme sprechen. „Dann finden wir auch deutlich mehr Gehör“, betonte der Bürgermeister.

Bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses wollen die Fraktionen nun zunächst die Erläuterungen der beiden Bahnmitarbeiter zum weiteren Planungsprozess aufarbeiten und dann gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine Strategie der Stadt Barsinghausen erarbeiten. „Denn auch wir haben vor, die Interessen unserer Barsinghäuser Bürger mit einer Stimme zu vertreten“, betonte der Ausschussvorsitzende Gerald Schroth (CDU).

Flexibel reagieren

Daraus könnten sich im weiteren Planungsverlauf für die ICE-Strecke dann auch konkrete Handlungsaufträge der Politik an die Verwaltung ergeben. Barsinghausen müsse weiter flexibel auf die jeweilige Entwicklung reagieren können – darin waren sich alle Ausschussmitglieder einig.

Nach Angaben von Projektleiter Müller ist die Deutsche Bahn derzeit dabei, die Alternativen für einen Ausbau der bestehenden Streckenabschnitte oder für einen Neubau zu prüfen. Im ersten Halbjahr 2022 sollen dann nach Abschluss der Untersuchungen die favorisierten Trassenkorridore vorliegen, im zweiten Halbjahr 2022 wären dann im Idealfall die Antragsunterlagen für ein Raumordnungsverfahren fertig. Für das milliardenschwere Projekt der ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld rechnet Müller mit einem Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren.

Die Deutsche Bahn gibt Auskünfte zu dem Vorhaben auf der Internetseite www.hannover-bielefeld.de.

