Der Barsinghäuser Bahnhof wird für den Rest des Jahres zur Großbaustelle: Die Deutsche Bahn hat unmittelbar vor dem Osterfest mit dem lange geplanten Umbau des nördlich gelegenen Bahnsteigs 2 begonnen. Dieser wird ganz neu aufgebaut, außerdem soll er künftig barrierefrei über zwei neue Rampen zugänglich sein. Im Zuge des Millionenprojekts werden auch die schon lange nicht mehr benötigten Reste des alten Gleises 3 entfernt.

Angesichts der Corona-Krise und der damit einhergehenden Einschränkungen im S-Bahnverkehr fallen die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Fahrplan vorerst kaum ins Gewicht. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn ist in der Zeit von Freitag, 24. April, 18.45 Uhr, bis Montag, 27. April, 5.45 Uhr, ein Gleiswechsel notwendig, alle Züge verkehren dann auf Gleis 1.

Bahnsteig wird auch angehoben

Der Bahnsteig 2 wird mit einer Länge von 210 Metern neu angelegt und dabei zugleich auf eine Höhe von 76 Zentimetern angehoben. Die neue Hauptzugangsrampe entsteht nach Mitteilung der Deutschen Bahn auf der Westseite der Bahnhofsunterführung. Darüber hinaus ist eine zweite Rampe auf der Ostseite des Gleises 2 als zusätzlicher Zugang vorgesehen.

Nach den Worten von Bahnsprecherin Franziska Hentschke erhält der neu aufgebaute Bahnsteig 2 auch eine neue Beleuchtung und ein sogenanntes taktiles Leitsystem, das Menschen mit Sehbehinderungen die Orientierung erleichtert. Zu dem Bauprojekt gehört auch der Rückbau des bereits überwiegend zugewachsenen Gleises 3. Dadurch könne die Decke der Personenunterführung am nördlichen Bahnhofszugang ein Stück weit geöffnet werden, erläutert Hentschke. „Durch das einfallende Tageslicht wird somit eine angenehmere Nutzung für die Fahrgäste ermöglicht.“

Die Bauarbeiter nutzen das alte Gleis 3 des Bahnhofes – das im späteren Verlauf der Bauarbeiten entfernt wird – um mithilfe eines Schienenbaggers Baumaterial auf den neuen Bahnsteig 2 hinüberzuheben. Quelle: Andreas Kannegießer

Bald kein Umweg mehr nötig

Der Bahnhofsumbau ist aus Sicht der Deutschen Bahn und der Region Hannover besonders dringlich geworden, seitdem die S-Bahnzüge der sogenannten Verstärkerlinie S21 zwischen Barsinghausen und Hannover verkehren. Diese schnellen S-Bahn-Züge, die im Regelbetrieb am Bahnsteig 2 halten, fahren jeweils zur Ergänzung im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Bisher war der Bahnsteig 2 allerdings nur über einen weiten Umweg barrierefrei erreichbar. Fahrgäste mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen mussten bisher den Bahnübergang Am Buchhorn passieren und konnten das Gleis 2 dann vom Kaufland-Parkplatz auf der Nordseite der Gleise aus erreichen.

Wer künftig vom Deisterplatz aus ohne Umwege oder Treppensteigen das Gleis 2 erreichen will, benutzt zunächst den Aufzug, der die Fahrgäste auf die Ebene der Bahnhofsunterführung hinabbefördert. Von der Tunnelebene aus geht es dann künftig über die neue Rampe wieder hinauf auf die Höhe des Bahnsteigs.

Der Barsinghäuser Bahnhof wird in den nächsten Monaten vollständig barrierefrei umgebaut. Quelle: Andreas Kannegießer

„Unsere Fahrgäste in Barsinghausen können sich auf einen barrierefreien Bahnhof mit noch mehr Qualität und Komfort freuen“, sagt Denise Paulat-Dittmer, die den Bereich Produktionsdurchführung Dienstleistung, Service und Betrieb im Bahnhofsmanagement Hannover bei der Deutschen Bahn leitet. „Seitdem die S-Bahnzüge der Verstärkerlinie S21 zwischen Barsinghausen und Hannover verkehren, ist der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs ein wichtiges Anliegen der Region Hannover“ betont auch Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr bei der Region Hannover. Die Region habe sich gemeinsam mit der Deutschen Bahn für das Projekt eingesetzt und damit die Aufnahme in das Förderprogramm „ Niedersachsen ist am Zug 3“ bewirkt.

Bund und Land fördern das Bauprojekt

Das Förderprogramm sieht die Modernisierung von insgesamt 44 niedersächsischen Bahnhöfen im Zeitraum bis 2025 vor. Das Programm wird von Bund, Land und Deutscher Bahn gemeinsam finanziert. Konkret teilen sich die Bahn, die Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) und die Region Hannover die Kosten für den Barsinghäuser Bahnhofsumbau. Nach den Worten von Franziska Hentschke sollen die Bauarbeiten insgesamt rund 1,7 Millionen Euro kosten und möglichst bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Bahn bittet Anlieger und Fahrgäste um Verständnis für Behinderungen und auch Lärmbelästigungen während der Arbeiten.

Die von der Bahn beauftragten Unternehmen arbeiten offenbar nach einem genau getakteten Zeitplan, der kaum Pausen vorsieht. Auch während der Osterfeiertage wurde durchgehend auf der Bahnhofsbaustelle gearbeitet.

