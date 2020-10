Barsinghausen

Auf der Großbaustelle des Barsinghäuser Bahnhofes kommen die Arbeiten planmäßig voran. Rund ein halbes Jahr nach Beginn des Umbauprojektes auf der Nordseite der Gleisanlagen fehlen am erneuerten Bahnsteig zwei lediglich noch das Geländer sowie die Beschilderung und weitere Ausstattungen. Deutlich mehr Aufwand erfordert der Bau einer Rampe für einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig zwei – insbesondere wegen der vielen Kabelstränge im Untergrund.

Der neu angelegte Bahnsteig zwei im Bahnhof Barsinghausen hat jetzt eine Höhe von 76 Zentimetern. Quelle: Frank Hermann

„Wir haben im Erdreich mit acht verschiedenen Kabeln gerechnet, die in den Unterlagen auch eingezeichnet sind“, sagt Projektleiter Aidin Jalanesh von der Deutschen Bahn. „Gefunden haben wir tatsächlich aber doppelt so viele Leitungen, darunter auch alte Kupferkabel.“ Die müssten natürlich vorsichtig gesichert werden.

Hoher Zeitaufwand

Diese zusätzliche Arbeit sei mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Trotzdem rechnet Jalanesh damit, die Rampe im Dezember weitgehend fertigstellen zu können. Die rund 30 Meter lange Rampe ermöglicht Bahnkunden künftig eine barrierefreien Zugang zum Bahnsteig zwei. Bislang mussten Bahnfahrer mit eingeschränkter Mobilität erhebliche Umwege und Hindernisse überwinden, um den Bahnsteig an Gleis zwei zu erreichen.

Rollstuhlfahrer und andere Menschen mit eingeschränkter Mobilität müssen derzeit am Bahnsteig zwei Umwege in Kauf nehmen. Quelle: Frank Hermann

Wegen der Betonbauweise müssen die Arbeiter an der Rampe immer etappenweise vorgehen. Die Betonschichten an den Wänden und auf dem Boden müssen aushärten, ehe der nächste Abschnitt beginnen kann. „Aber bis Mitte Dezember wollen wir die Rampe komplett an den Bahnsteig herangeführt haben. Da bin ich ganz zuversichtlich“, sagt der Projektleiter.

Auf 76 Zentimeter angehoben

Der 210 Meter lange Bahnsteig selbst wurde seit Beginn des Umbaus kurz vor Ostern komplett neu angelegt und auf eine Höhe von 76 Zentimetern angehoben – um Fahrgästen einen bequemen Ein- und Ausstieg im S-Bahnverkehr zu ermöglichen. „Außerdem haben wir den Bahnsteig auf bis zu 2,75 Meter verbreitert und mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet“, sagt Jalanesh. Solch ein Leitsystem auf dem Fußboden erleichtert sehbehinderten Menschen die Orientierung.

Auf der Nordseite wurde die Tunneldecke um einige Meter geöffnet. Metallstreben sorgen für die nötige Stabilität. Quelle: Frank Hermann

Auf der Ostseite des Bahnsteiges hat die Deutsche Bahn eine zweite barrierefreie Zuwegung errichten lassen – in einer einfachen Ausführung. „Nicht als Betonbauwerk, sondern lediglich als gepflasterten Fußweg. Damit das Gleis auch schon während der Bauarbeiten für Rollstuhlfahrer, für Leute mit Rollator oder Kinderwagen einfach zu erreichen ist", betont der Fachmann.

Tunneldecke geöffnet

Zu erreichen ist das Gleis zwei mit dem neuen Bahnsteig außerdem über den Treppenzugang der Tunnelunterführung. Der Tunnel wurde während der Umbauarbeiten auf der Nordseite um einige Meter an der Decke geöffnet. Damit gelangt nun deutlich mehr Tageslicht in die Unterführung. Neu eingezogene Metallstreben zwischen den Seitenwänden gewährleisten die Stabilität.

Das vor langer Zeit stillgelegte Gleis drei auf dem Bahnhofsgelände soll abgebaut werden. Quelle: Frank Hermann

Darüber hinaus will die Deutsche Bahn laut Aidin Jalanesh das ärgerliche Feuchtigkeitsproblem im Tunnel lösen. Dort bilden sich immer wieder Pfützen, weil Nässe eindringt. „Da wollen wir Abhilfe schaffen“, sagt Jalanesh. Die Zuständigkeit für die Unterführung liege sowohl bei der Deutschen Bahn als auch bei der Stadt Barsinghausen.

Viertes Gleis entdeckt

Zum Abschluss der Bauarbeiten lässt die Deutsche Bahn zudem die Reste des alten und schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzten Gleises drei auf dem nördlichen Bahnhofsgelände beseitigen. „Zufällig haben wir direkt daneben auch noch Relikte eines vierten Gleises entdeckt. Das bauen wir natürlich auch ab", kündigt der Projektleiter an.

Die Arbeiten an der rund 30 Meter langen Betonrampe für eine barrierefreie Zuwegung zum Bahnsteig 2 erfordern einen großen Aufwand. Quelle: Frank Hermann

Für die gesamten Umbau- und Erneuerungsarbeiten am Bahnsteig des Gleises rechnet die Deutsche Bahn mit Kosten von rund 1,7 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms „ Niedersachsen ist am Zug“. Zur Finanzierung tragen neben der Bahn auch die Landesnahverkehrsgesellschaft und die Region Hannover bei.

Von Frank Hermann