Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen kommt im Bemühen um die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze voran. Während der sogenannte Kita-Nothilfeplan in Teilen weiterhin stockt, gibt es Fortschritte bei anderen Projekten abseits des Planes: So soll die umgebaute ehemalige Jugendlehr- und Freizeitstätte des TSV Barsinghausen in den nächsten Wochen als Kindergarten eröffnet werden. Auch der neue Waldkindergarten Unter den Eichen kann spätestens im Frühjahr in Betrieb gehen. Planmäßig voran geht es auch auf der Baustelle für den Kindergarten Gänsefüßchen am Nordrand der Kernstadt.

Die Stadt bemüht sich seit Jahren mit verschiedenen Projekten um die Schaffung dringend benötigter weiterer Plätze in Kindergärten und Krippen. Vor dem 2019 aufgelegten Kita-Nothilfeplan hatte die Verwaltung bereits das im Frühjahr 2017 vorgestellte InKiB-Programm (Initiative für mehr Kinderbetreuung in Barsinghausen) gestartet.

Umbau der Hütte ist abgeschlossen

Die ehemalige Freizeitstätte des TSV Barsinghausen am Waldstadion – die sogenannte Hütte – ist nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf nach dem Umbau fertiggestellt. In das für rund 470.000 Euro umgebaute Gebäude soll eine Kindergartengruppe mit 25 Jungen und Mädchen einziehen. „Der Verein will starten“, sagt Wolf und nennt den 1. Februar oder 1. März als angepeilten Eröffnungstermin für die neue Einrichtung. Die letzte notwendige Formalie ist der Beschluss des Verwaltungsausschusses über den Betriebsführungsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt ( AWO). Diese Abstimmung sei für Januar geplant, sagt Wolf. „Dann steht dem Zeitplan des TSV nichts entgegen.“

Der dritte Waldkindergarten im Barsinghäuser Stadtgebiet wird seine Basis auf dem ehemaligen Festplatz Unter den Eichen haben – in direkter Nachbarschaft zur Deister-Freilichtbühne und zum Tierheim des Barsinghäuser Tierschutzvereins. „Der Plan steht, und den Wagen als Unterkunft gibt es ebenfalls“, sagt Wolf. Verzögerungen habe es in den vergangenen Monaten allerdings wegen der Auflagen zum Feuerschutz gegeben. Die Probleme seien nun aber ausgeräumt. Die Stadt – die den Waldkindergarten selbst betreiben möchte – peilt nach den Worten des Ersten Stadtrates nun einen Start der neuen Einrichtung im März an.

Gänsefüßchen: Innenausbau geht voran

Der Bau des integrativen Kindergartens Gänsefüßchen am Gänsefußweg kommt planmäßig voran. Der Rohbau sei inzwischen geschlossen, die Innenausbauarbeiten hätten begonnen, berichtet Wolf. Die Stadtverwaltung ist guten Mutes, dass die neue Einrichtung für 68 Kinder in drei Gruppen zum Start des neuen Kindergartenjahres Ende August in Betrieb gehen kann. Wegen des Konzepts der Einrichtung und dessen Lage im städtebaulichen Sanierungsgebiet in der Nordstadt kassiert die Stadt Barsinghausen erhebliche Zuschüsse für den Bau des Kindergartens: Rund 1,5 Millionen der insgesamt etwa 2,8 Millionen Euro Baukosten sind über Zuwendungen von Land und Bund abgedeckt.

Im Rohbau des Kindergartens Gänsefüßchen am Gänsefußweg haben die Innenarbeiten begonnen. Quelle: Frank Hermann

Verzögerungen gibt es dagegen bei einem weiteren Projekt aus dem Kita-Nothilfeplan, wie Wolf erläutert: der geplanten Erweiterung des kirchlichen Kindergartens Marienkäfer. Das Kindergartengebäude an der Glockenstraße soll so umgebaut werden, dass im Obergeschoss eine weitere Gruppe mit 15 Kindern betreut werden kann. Allerdings soll der Umbau nun 286.000 Euro statt der zuvor kalkulierten 187.000 Euro kosten, wie die Mariengemeinde der Stadtverwaltung mitgeteilt hat.

Zuschuss für freie Träger ist begrenzt

Die Gemeinde habe deshalb eine Erhöhung des städtischen Zuschusses beantragt, sagt Wolf. „Aber wir können nicht mehr als 9000 Euro Zuschuss pro Platz gewähren, wie ihn alle anderen freien Träger auch erhalten“, betont der Erste Stadtrat. „Wir diskutieren mit der Gemeinde nun über die auskömmliche Finanzierung des Projekts.“ Insgesamt stehe das Vorhaben zur Erweiterung des Marienkäfer-Kindergartens „noch am Anfang“. Selbst bei einem positiven Verlauf rechnet die Stadtverwaltung laut Wolf mit mindestens einem bis anderthalb Jahren, bis die zweite Gruppe möglicherweise den Betrieb aufnehmen könnte.

Von Andreas Kannegießer