Auf der Calenberger Straße – der Entlastungsstraße am Nordrand der Kernstadt – wird demnächst wieder durchgängig Tempo 70 als Höchstgeschwindigkeit gelten. Das hat der städtische Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, nachdem zuvor bereits der Bauausschuss darüber abgestimmt hatte. Damit hat die Politik die Weichen für die Rücknahme einer Verwaltungsanordnung der Stadtverwaltung aus dem vergangenen Sommer gestellt. Damals hatte die Stadt in ihrer Eigenschaft als Straßenverkehrsbehörde angeordnet, auf Teilbereichen der Entlastungsstraße die Tempobegrenzung aufzuheben.

Über die Parteigrenzen hinweg sind sich die Ratsfraktionen einig, dass kein nachvollziehbarer Grund dafür vorgelegen habe, das seit vielen Jahren bestehende Tempolimit aufzuheben. „Was hat die Verwaltung da bloß geritten?“, hatte Helmut Freitag (Grüne) bereits in der Bauausschusssitzung gefragt und zudem kritisiert, dass die Stadtverwaltung die Anordnung im vergangenen Jahr „an der Politik vorbei“ erlassen habe.

Kein Verständnis für Verwaltungsanordnung

Er habe kein Verständnis für die Verwaltungsanordnung, sagte auch SPD-Ratsherr Henning Schünhof, der zugleich stellvertretender Stadtbrandmeister ist. „Die Feuerwehren müssen die Folgen dann abarbeiten.“

Die Stadtverwaltung beruft sich darauf, dass Tempo 100 nach entsprechenden Anregungen „zur Verbesserung des Verkehrsflusses“ angeordnet worden sei. Zusätzlich sei ein Gutachten bei einem Ingenieurbüro in Auftrag gegeben worden, dessen Ergebnis dann „maßgeblich zur Entscheidung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit“ auf der Calenberger Straße beigetragen habe. Ein weiteres Argument aus Verwaltungssicht: Für Einschränkungen der allgemeinen Regeln der Straßenverkehrsordnung für außerorts verlaufende Straßen müssten besondere Gegebenheiten vorliegen, die zudem zu begründen seien. Dies sei an der Entlastungsstraße nicht der Fall.

Die Politik mochte diese Argumente nicht gelten lassen, zumal sich auf der Entlastungsstraße in diesem Jahr bereits zwei schwere Unfälle ereignet haben. Die AfD hatte den Antrag auf Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit eingebracht, der von der SPD-Fraktion noch um die Forderung nach einem Überholverbot in der langen, unübersichtlichen Kurve ergänzt und letztlich so beschlossen wurde.

