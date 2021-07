Bantorf

Aus den Augen – aus dem Sinn? Nein, das gibt es bei den ehemaligen Schulfreunden und Konfirmanden von 1954 aus den Bördedörfern nicht. Sie halten ständig Kontakt untereinander, um sich weder aus den Augen noch aus dem Sinn zu verlieren. Nach einer langen Pause hat sich die Gruppe jetzt endlich wieder treffen können – zum insgesamt 57. Mal.

Walburga Senft kümmert sich um die Organisation der Wiedersehen. „Als wir 2004 unsere goldene Konfirmation gefeiert haben, stand für alle fest: Solche Treffen machen wir jetzt regelmäßig“, erläutert Senft, die alle Adressen und Kontaktdaten verwaltet. Seitdem kommen die Frauen und Männer alle drei Monate in der Deister-Alm auf der Bantorfer Höhe zusammen. „Der Zusammenhalt mit lieben Menschen, die ich noch aus meiner Schulzeit kenne, ist mir und sicher auch allen anderen sehr wichtig“, sagt sie.

Es gibt immer viel zu erzählen

Bei Kaffee und Kuchen gibt es immer viel zu erzählen. Anfangs drehten sich die Gespräche zumeist um Erinnerungen von damals, aus der Zeit des gemeinsamen Schul- und Konfirmandenunterrichts in Hohenbostel. „Mittlerweile unterhalten wir uns viel mehr darüber, was wir aktuell machen und erleben. Und wie es uns und unseren Familien so geht“, berichtet Joachim Bischof, der aus Wichtringhausen stammt und nun immer aus Langenhagen zu den Treffen kommt.

Zwischen zehn und 15 Leute sind jeweils am ersten Mittwoch eines Quartals beim Plaudern dabei – mit einer kurzen Anreise aus den Bördedörfern und Barsinghausen, aber zum Teil auch aus Wennigsen, Stadthagen, Ronnenberg, Lauenau und anderen Ortschaften aus der Nachbarschaft. „Unser letztes Treffen vor Corona war am 8. Januar 2020. Da ist die Freude jetzt natürlich besonders groß, endlich wieder die alten Freunde zu sehen“, betont Senft.

Von Frank Hermann